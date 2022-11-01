الانتخابات الإسرائيلية.. نسبة تصويت عالية بانتخابات (كنيست)



وأوضحت اللجنة أن هذه أعلى نسبة في مثل هذه الساعة منذ انتخابات العام 1999، وهي أعلى بـ4.3% عن نسبة التصويت في مثل هذه الساعة في الانتخابات السابقة.



ونسبة التصويت حتى الساعة السادسة عشرة بلغت 47.05% من الناخبين في انتخابات (كنيست)، وهذه النسبة أعلى بـ 3% من النسبة في مثل هذه الساعة في الانتخابات السابقة، وهي الأعلى في ساعة كهذه منذ انتخابات العام 1999، وفق ما أفادت اللجنة.



وكانت نسبة التصويت عند الساعة العاشرة صباحا قد بلغت 15.9%، ما يعني أن 1.076.076 ناخبا قد أدلوا بصوتهم، فيما كانت هذه النسبة في مثل هذه الساعة في الانتخابات الماضية 14.8%.



رام الله - دنيا الوطنقالت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية إن نسبة التصويت العامة في انتخابات (كنيست) بلغت 47.05% حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، الثلاثاء.