شاهد: الجامعة الإسلامية تختتم فعاليات (أكتوبر الوردي)









خاص دنيا الوطن - سندس الخطيباختتمت الجامعة الإسلامية فعاليات (أكتوبر الوردي) بكلية الطب، بمعرض جاء بعنوان (نوري حياتك بالوردي) عرضت خلاله جميع الفعاليات التي نظمتها على مدار الشهر.وقال عميد كلية الطب في الجامعة، فضل نعيم: إن" هذا النشاط يأتي ضمن أنشطة الخدمة المجتمعية والتواصل المجتمعي الذي يأتي ضمن فلسفة الجامعة الاسلامية فيما يعرف بالتعلم الخدمي، يتعلم الطالب من خلال خدمة المجتمع".وأضاف نعيم في حديث خاص لـ "دنيا الوطن": "هذا النشاط يهدف إلى التعريف بسرطان الثدي وهو الأكثر انتشاراً بين السيدات ويمكن التخفيف من أضراره من خلال الاكتشاف المبكر."من جهتها، عبرت العضو في المنتدى الطبي الفلسطيني ألاء العزب عن سعادتها بالمشاركة في هذا النشاط، مؤكدةً أن توعية النساء حول سرطان الثدي والفحص المبكر يساهم بنسبة كبيرة بالشفاء منه.وقالت العزب: إن" خلال شهر أكتوبر استطعنا الوصول إلى 10 ألاف سيدة بمناطق مختلف من قطاع غزة، وتم العمل على توعية النساء في العيادات وإجراء 100 فحص ماموجرام للسيدات."بدورها، أوضحت الطالبة في كلية الطب، إيمان الجزار، أن المعرض جاء كتتويج لحملات التوعية التي قامت بها الجامعة خلال شهر أكتوبر.وبينت الجزار أن الزوايا الموجودة بالمعرض هدفها نشر الوعي بين السيدات وواجب عليهم كأطباء توعية النساء وإرشادهم لأنهم أكثر إصابة من الرجال.