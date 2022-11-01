شؤون فلسطينية

"الضمير" توضح تفاصيل توقيف مواطن لدى الشرطة بغزة على خلفية الرأي

"الضمير" توضح تفاصيل توقيف مواطن لدى الشرطة بغزة على خلفية الرأي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إنّها "تتابع قضية توقيف المواطن ناهض نمر الجعفراوي، سكان مدينة غزة منذ اللحظات الأولى لتوقيفه في مركز توقيف الرمال (شرطة العباس)"، مُطالبةً "النائب العام بالإفراج الفوري عنه".

وأضافت الضمير في بيانٍ لها، إنّه "ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى المؤسسة فقد تم توقيف المواطن الجعفراوي يوم الاثنين الموافق 31/10/2022م على خلفية إعادة نشر (صورة كاريكاتير عن الشيخ يوسف القرضاوي) على صفحته الخاصة منشورة على عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إرسال عدة مذكرات حضور له من قبل قسم التحقيق لدى شرطة العباس، حيث تم توقيفه من قبل النيابة العامة لمدة 48 ساعة بناءً على شكوى مقدمة ضده".

وتابعت المؤسسة: "على أثر ذلك قامت الضمير بمتابعة توقيف الجعفراوي والاطلاع على أسباب توقيفه، وقامت اليوم الثلاثاء الموافق 1/11/2022 بزيارته داخل نظارة شرطة العباس والحصول على الإفادات اللازمة حول التوقيف والاطمئنان على صحته حيث أنه يبلغ من العمر 69 عاماً ومريض بعدة أمراض منها السكرى، ودعامات في الكبد، وتضخم طحال، كما قامت الضمير بإرسال مذكرة إلى الدكتور محمد النحال – النائب العام بشأن توقيف ناهض الجعفراوي وطالبت فيها بضرورة الإفراج الفوري عنه".

واعتبرت الضمير أنّ "اعتقال الجعفراوي وتوقيفه يمس بالحق في حرية الرأي والتعبير المكفول وفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي تنص على حرية الرأي والتعبير، وتتخوّف من أن تكون هذه الإجراءات والقيود الهدف منها هو تقييد حرية الرأي والتعبير، كما أن ما تم نشره هي صورة (كاريكاتير) منشورة أساسًا على صفحات التواصل الاجتماعي وليست من تصميمه وقد قام بحذفها بعد مرور ساعتين على نشرها".  

وطالبت "النائب العام بالإفراج عن الموقوف ناهض الجعفراوي"، مُؤكدةً على "مطالبة النيابة العامة بالتحقيق بالجرائم الالكترونية في الحدود الضيقة وعدم التوسع فيها احترامًا للحق في حرية الرأي والتعبير".

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