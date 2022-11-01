جنين: "الشرطة" تكشف ملابسات سرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبي

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ملابسات سرقة مبلغ مالي ومصاغ ذهبي من داخل منزل وقبضت على المشتبه فيه بالسرقة في محافظة جنين.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على شكوى تقدم بها مواطن من سكان محافظة جنين مفادها قيام مجهول بالدخول إلى منزله، وسرقة مبالغ مالية بعملات مختلفة ومصاغ ذهبي.وقالت: إنه "على الفور بدأت المباحث العامة إجراء البحث والتحري ومن خلاله تم الاشتباه بشخص والقبض عليه، وضبط المسروقات بحوزته وبسماع أقواله أفاد بقيامه بالسرقة".وأكدت الإدارة، أنه تم التحفظ على المشتبه فيه بالسرقة والتحرز على المضبوطات تمهيدًا لإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه أصولاً.