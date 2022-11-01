فرقة بيسان الفلسطينية تحيي حفلاتها في ذكرى الثورة الجزائرية

فرقة بيسان الفلسطينية تحيي حفلاتها في ذكرى الثورة الجزائريةأحييت فرقة بيسان للفنون الشعبية الفلسطينية أولى حفلاتها الفلكورية في الجزائر في قاعة ابن زيدون بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ومستشار رئيس الجمهورية عبدالحفيظ علاهم ووزيرة الثقافة صورية مولوجي ووزيرة التضامن الوطني والأسرة كوثر كريكت ووزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة .وصدحت الفرقة بعروضها للفن الشعبي الفلسطيني أمام جماهيري غفير من أبناء الشعب الجزائري الشقيق، وقدمت عروضاً فنية وصلات دبكة فلكلورية بلوحات أدائية واستعراضية وطنية عبرت عن التراث الفلسطيني والثقافة الفلسطينية الأصيلة وعكست الفن الشعبي الفلسطيني الأصيل التي تحاكي حياة الشعب الفلسطيني كما قدمت لوحات فنيه راقصه على أنغام الأغاني الوطنية الفلسطينية والجزائرية والتي أشعلت حماس وإعجاب الجمهور.و شاركت الفرقة في إحياء حفلة في متحف المجاهدين و رفع العلم الجزائرية إيذانا بافتتاح فعاليات احتفالات إحياء ذكرى الثورة بحضور رسمي من أعضاء الحكومة الجزائرية .