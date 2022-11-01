"الإعلام": وعد بلفور الأسود رئة النكبة

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الإعلام أن وعد بلفور الأسود في سنويته الخامسة بعد المئة يمثل جريمة العصر، التي ما زال شعبنا الفلسطيني يدفع ثمنها من لحمه الحي، ووجوده، وأرضه، وحريته.واعتبرت الوزارة ان هذا الوعد الظالم سابقة خطيرة في تاريخ العلاقات الدولية، فاقت جرائم الاستعمار، وأسست بـ"عين عطف" ظالمة معاناة لا تنتهي لكل ما هو فلسطيني، ومنحت أرضنا بجرة قلم لدولة صارت تمارس التطهير العرقي، وتنفذ عدوانًا مفتوحًا على البشر والحجر والشجر.ورأت الوزارة بأن 67 كلمة لوزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور أسست معاناة لشعبنا طويلة لن تنتهي إلا باسترجاع حقوقنا واستعادة حريتنا، وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وجددت التأكيد أن على بريطانيا وكل ساستها الشعور بالعار من خطيئتهم وظلمهم التاريخي، وتنكرهم لكل القوانين والأعراف، وهو ما يُحتم عليهم الاعتراف بدولة فلسطين، والتوقف عن الانحياز الأعمى للظلم والاحتلال والاستعمار.ودعت الوزارة وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية إلى التوقف عند هذه الذكرى الأليمة، واستعادة أكبر جريمة سياسية مفتوحة منذ عام 1917، ومثلت وعدّا ممن لا يملك لمن لا يستحق.