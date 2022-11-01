شؤون فلسطينية

"الإعلام": وعد بلفور الأسود رئة النكبة

"الإعلام": وعد بلفور الأسود رئة النكبة
وزارة الإعلام
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الإعلام أن وعد بلفور الأسود في سنويته الخامسة بعد المئة يمثل جريمة العصر، التي ما زال شعبنا الفلسطيني يدفع ثمنها من لحمه الحي، ووجوده، وأرضه، وحريته.

واعتبرت الوزارة ان هذا الوعد الظالم سابقة خطيرة في تاريخ العلاقات الدولية، فاقت جرائم الاستعمار، وأسست بـ"عين عطف" ظالمة معاناة لا تنتهي لكل ما هو فلسطيني، ومنحت أرضنا بجرة قلم لدولة صارت تمارس التطهير العرقي، وتنفذ عدوانًا مفتوحًا على البشر والحجر والشجر.

ورأت الوزارة بأن 67 كلمة لوزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور أسست معاناة لشعبنا طويلة لن تنتهي إلا باسترجاع حقوقنا واستعادة حريتنا، وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وجددت التأكيد أن على بريطانيا وكل ساستها الشعور بالعار من خطيئتهم وظلمهم التاريخي، وتنكرهم لكل القوانين والأعراف، وهو ما يُحتم عليهم الاعتراف بدولة فلسطين، والتوقف عن الانحياز الأعمى للظلم والاحتلال والاستعمار.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية إلى التوقف عند هذه الذكرى الأليمة، واستعادة أكبر جريمة سياسية مفتوحة منذ عام 1917، ومثلت وعدّا ممن لا يملك لمن لا يستحق.

أخبار ذات صلة

اشتية يبحث مع الرئيس والمدير التنفيذي لأمديست تعزيز عمل المؤسسة في فلسطين

اشتية يبحث مع الرئيس والمدير التنفيذي لأمديست تعزيز عمل المؤسسة في فلسطين

جامعة دار الكلمة تطلق مسابقة كريمة عبود للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022

جامعة دار الكلمة تطلق مسابقة كريمة عبود للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022

&#34;التربية&#34;: قرار الاحتلال بهدم مدرسة عين سامية إمعان في انتهاكاته

"التربية": قرار الاحتلال بهدم مدرسة عين سامية إمعان في انتهاكاته

القدس: &#34;القنصلية البريطانية&#34; ترفض استلام مذكرة احتجاج ضد وعد بلفور

القدس: "القنصلية البريطانية" ترفض استلام مذكرة احتجاج ضد وعد بلفور

شاهد: الجامعة الإسلامية تختتم فعاليات (أكتوبر الوردي)

شاهد: الجامعة الإسلامية تختتم فعاليات (أكتوبر الوردي)

&#34;الضمير&#34; توضح تفاصيل توقيف مواطن لدى الشرطة بغزة على خلفية الرأي

"الضمير" توضح تفاصيل توقيف مواطن لدى الشرطة بغزة على خلفية الرأي

جنين: &#34;الشرطة&#34; تكشف ملابسات سرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبي

جنين: "الشرطة" تكشف ملابسات سرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبي

الأول من نوعه.. إصدار كتاب (الأسرى يتحدثون عن معاناتهم) بغزة

الأول من نوعه.. إصدار كتاب (الأسرى يتحدثون عن معاناتهم) بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع الرئيس والمدير التنفيذي لأمديست تعزيز عمل المؤسسة في فلسطين

اشتية يبحث مع الرئيس والمدير التنفيذي لأمديست تعزيز عمل المؤسسة في فلسطين

جامعة دار الكلمة تطلق مسابقة كريمة عبود للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022

جامعة دار الكلمة تطلق مسابقة كريمة عبود للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022

الأول من نوعه.. إصدار كتاب (الأسرى يتحدثون عن معاناتهم) بغزة

الأول من نوعه.. إصدار كتاب (الأسرى يتحدثون عن معاناتهم) بغزة

فرقة بيسان الفلسطينية تحيي حفلاتها في ذكرى الثورة الجزائرية

فرقة بيسان الفلسطينية تحيي حفلاتها في ذكرى الثورة الجزائرية

&#34;محافظ رام الله والبيرة&#34; تطلع وفداً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي على آخر المستجدات

"محافظ رام الله والبيرة" تطلع وفداً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي على آخر المستجدات

البرغوثي: الانتخابات الإسرائيلية لن تغير شيئا فهي تجري بين يمين عنصري ويمين عنصري

البرغوثي: الانتخابات الإسرائيلية لن تغير شيئا فهي تجري بين يمين عنصري ويمين عنصري

مركز الميزان يستنكر اعتقال الاحتلال 4 صيادين من بحر غزة

مركز الميزان يستنكر اعتقال الاحتلال 4 صيادين من بحر غزة

&#34;التربية&#34; تطلق ثلاثة مخيمات بعنوان: &#34;باقون ما بقي الزعتر والزيتون&#34;

"التربية" تطلق ثلاثة مخيمات بعنوان: "باقون ما بقي الزعتر والزيتون"

منوعات

نقيب &#34;الموسيقيين&#34; يطلق تحذير صارم لمطربي الراب

نقيب "الموسيقيين" يطلق تحذير صارم لمطربي الراب

شاهد: عمر كمال يفاجئ جمهوره بزراعة لحية جديدة

شاهد: عمر كمال يفاجئ جمهوره بزراعة لحية جديدة

وفاة فنان كوري ضمن 154 قتيلا بحادث مآسوي في سيول

وفاة فنان كوري ضمن 154 قتيلا بحادث مآسوي في سيول

شاهد: سمية الخشاب تشعل السوشيال ميديا بهذه التغريدة

شاهد: سمية الخشاب تشعل السوشيال ميديا بهذه التغريدة

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بسبب إطلالته الغريبة في دبي

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بسبب إطلالته الغريبة في دبي

شاهد: عمرو أديب يدعم هيفاء وهبي.. والأخيرة ترد بشكل غير متوقع

شاهد: عمرو أديب يدعم هيفاء وهبي.. والأخيرة ترد بشكل غير متوقع

فوز الفهد تدخل نوبة بكاء بسبب زيادة وزنها

فوز الفهد تدخل نوبة بكاء بسبب زيادة وزنها

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تلفت الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تلفت الأنظار بآخر إطلالة لها

لهذا السبب.. إلهام شاهين تكشف عن إجهاضها مرتين

لهذا السبب.. إلهام شاهين تكشف عن إجهاضها مرتين

بعد أزمة إطلالتها الأخيرة.. شاهد كيف ردت هيفاء وهبي على جمهورها

بعد أزمة إطلالتها الأخيرة.. شاهد كيف ردت هيفاء وهبي على جمهورها

عربي

الأمين العام يؤكد وقوف &#34;التعاون الإسلامي&#34; مع قطر ضد سابقة التحريض على استضافتها &#34;كأس

الأمين العام يؤكد وقوف "التعاون الإسلامي" مع قطر ضد سابقة التحريض على استضافتها "كأس

ضبط شبكة لتهريب مشتقات النفط في العراق

ضبط شبكة لتهريب مشتقات النفط في العراق

مع تزايد حالات الإصابة في لبنان.. &#34;الصحة العالمة&#34; تحذر من تفشي (الكوليرا)

مع تزايد حالات الإصابة في لبنان.. "الصحة العالمة" تحذر من تفشي (الكوليرا)

بدء توافد القادة العرب لحضور القمة في الجزائر

بدء توافد القادة العرب لحضور القمة في الجزائر