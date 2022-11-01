شؤون فلسطينية

"محافظ رام الله والبيرة" تطلع وفداً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي على آخر المستجدات

"محافظ رام الله والبيرة" تطلع وفداً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي على آخر المستجدات
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أطلعت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، اليوم الثلاثاء، وفداً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي، على آخر المستجدات في الشأن الفلسطيني، وإمعان الاحتلال الإسرائيلي وتماديه باستهداف أبناء شعبنا على امتداد الأرض الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ غنام للوفد الذي ضم عضوي مجلس قيادة الحزب توماس هامرباري، وليندا يوهانسون، بالإضافة الى الأمين العام المنتخب لعدد من المنظمات الحقوقية السويدية هيلين سفاستيك، بحضور ظريفة المالكي منسقة مؤسسة اولف بالمة في فلسطين، وفرج الزيود مسؤول ملف اوروبا في مفوضية العلاقات الدولية لحركة فتح .

وتطرقت غنام إلى اعتداءات وإرهاب عصابات المستوطنين المتواصلة بحق شعبنا والتي تتصاعد في موسم قطف الزيتون، مشيرة الى المعاناة اليومية للأسرى في سجون الاحتلال وآخر تطورات ملفهم في الأشهر الأخيرة، خاصة تدهور الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد.

وبينت غنام أن المجتمع الدولي يتبع سياسة المعايير المزدوجة إذا تعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، ما سمح لدولة الاحتلال بالتمادي ومواصلة ارتكاب الجرائم، مشددة على ضرورة تحرك العالم جديا لتشكيل ضغط على إسرائيل.

وأشارت الى الانتخابات الإسرائيلية التي تجرى اليوم برائحة الدم الفلسطيني الذي يسفكه قادة الاحتلال يومياً، ارضاءً للناخب المتعطش لمزيد من القتل والإرهاب الذي يطال كل ما هو فلسطيني، مؤكدة أن إرادة شعبنا العصية على الانكسار هي السبب في البناء والتطوير المتواصل برغم كافة العراقيل التي تضعها دولة الاحتلال.

كما تحدثت غنام عن المرأة الفلسطينية التي تتميز في كافة الميادين، والتي تصر على التحدي والتقدم والمساهمة في بناء مجتمعنا رغم ما تعانيه بفعل الاحتلال وسياساته القمعية التي تطال كل شيء على أرضنا. مشيرة إلى استهداف الاحتلال مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، واغلاق عدد منها وحظر عملها بما يخالف كافة القوانين الدولية.

بدوره، أكد الوفد دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والانعتاق من الاحتلال، واستعداد الحزب لتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني في العديد من المجالات.

أخبار ذات صلة

اشتية يبحث مع الرئيس والمدير التنفيذي لأمديست تعزيز عمل المؤسسة في فلسطين

اشتية يبحث مع الرئيس والمدير التنفيذي لأمديست تعزيز عمل المؤسسة في فلسطين

جامعة دار الكلمة تطلق مسابقة كريمة عبود للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022

جامعة دار الكلمة تطلق مسابقة كريمة عبود للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022

&#34;التربية&#34;: قرار الاحتلال بهدم مدرسة عين سامية إمعان في انتهاكاته

"التربية": قرار الاحتلال بهدم مدرسة عين سامية إمعان في انتهاكاته

القدس: &#34;القنصلية البريطانية&#34; ترفض استلام مذكرة احتجاج ضد وعد بلفور

القدس: "القنصلية البريطانية" ترفض استلام مذكرة احتجاج ضد وعد بلفور

شاهد: الجامعة الإسلامية تختتم فعاليات (أكتوبر الوردي)

شاهد: الجامعة الإسلامية تختتم فعاليات (أكتوبر الوردي)

&#34;الضمير&#34; توضح تفاصيل توقيف مواطن لدى الشرطة بغزة على خلفية الرأي

"الضمير" توضح تفاصيل توقيف مواطن لدى الشرطة بغزة على خلفية الرأي

جنين: &#34;الشرطة&#34; تكشف ملابسات سرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبي

جنين: "الشرطة" تكشف ملابسات سرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبي

الأول من نوعه.. إصدار كتاب (الأسرى يتحدثون عن معاناتهم) بغزة

الأول من نوعه.. إصدار كتاب (الأسرى يتحدثون عن معاناتهم) بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع الرئيس والمدير التنفيذي لأمديست تعزيز عمل المؤسسة في فلسطين

اشتية يبحث مع الرئيس والمدير التنفيذي لأمديست تعزيز عمل المؤسسة في فلسطين

جامعة دار الكلمة تطلق مسابقة كريمة عبود للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022

جامعة دار الكلمة تطلق مسابقة كريمة عبود للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022

الأول من نوعه.. إصدار كتاب (الأسرى يتحدثون عن معاناتهم) بغزة

الأول من نوعه.. إصدار كتاب (الأسرى يتحدثون عن معاناتهم) بغزة

فرقة بيسان الفلسطينية تحيي حفلاتها في ذكرى الثورة الجزائرية

فرقة بيسان الفلسطينية تحيي حفلاتها في ذكرى الثورة الجزائرية

&#34;محافظ رام الله والبيرة&#34; تطلع وفداً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي على آخر المستجدات

"محافظ رام الله والبيرة" تطلع وفداً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي على آخر المستجدات

البرغوثي: الانتخابات الإسرائيلية لن تغير شيئا فهي تجري بين يمين عنصري ويمين عنصري

البرغوثي: الانتخابات الإسرائيلية لن تغير شيئا فهي تجري بين يمين عنصري ويمين عنصري

مركز الميزان يستنكر اعتقال الاحتلال 4 صيادين من بحر غزة

مركز الميزان يستنكر اعتقال الاحتلال 4 صيادين من بحر غزة

&#34;التربية&#34; تطلق ثلاثة مخيمات بعنوان: &#34;باقون ما بقي الزعتر والزيتون&#34;

"التربية" تطلق ثلاثة مخيمات بعنوان: "باقون ما بقي الزعتر والزيتون"

منوعات

نقيب &#34;الموسيقيين&#34; يطلق تحذير صارم لمطربي الراب

نقيب "الموسيقيين" يطلق تحذير صارم لمطربي الراب

شاهد: عمر كمال يفاجئ جمهوره بزراعة لحية جديدة

شاهد: عمر كمال يفاجئ جمهوره بزراعة لحية جديدة

وفاة فنان كوري ضمن 154 قتيلا بحادث مآسوي في سيول

وفاة فنان كوري ضمن 154 قتيلا بحادث مآسوي في سيول

شاهد: سمية الخشاب تشعل السوشيال ميديا بهذه التغريدة

شاهد: سمية الخشاب تشعل السوشيال ميديا بهذه التغريدة

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بسبب إطلالته الغريبة في دبي

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بسبب إطلالته الغريبة في دبي

شاهد: عمرو أديب يدعم هيفاء وهبي.. والأخيرة ترد بشكل غير متوقع

شاهد: عمرو أديب يدعم هيفاء وهبي.. والأخيرة ترد بشكل غير متوقع

فوز الفهد تدخل نوبة بكاء بسبب زيادة وزنها

فوز الفهد تدخل نوبة بكاء بسبب زيادة وزنها

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تلفت الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تلفت الأنظار بآخر إطلالة لها

لهذا السبب.. إلهام شاهين تكشف عن إجهاضها مرتين

لهذا السبب.. إلهام شاهين تكشف عن إجهاضها مرتين

بعد أزمة إطلالتها الأخيرة.. شاهد كيف ردت هيفاء وهبي على جمهورها

بعد أزمة إطلالتها الأخيرة.. شاهد كيف ردت هيفاء وهبي على جمهورها

عربي

الأمين العام يؤكد وقوف &#34;التعاون الإسلامي&#34; مع قطر ضد سابقة التحريض على استضافتها &#34;كأس

الأمين العام يؤكد وقوف "التعاون الإسلامي" مع قطر ضد سابقة التحريض على استضافتها "كأس

ضبط شبكة لتهريب مشتقات النفط في العراق

ضبط شبكة لتهريب مشتقات النفط في العراق

مع تزايد حالات الإصابة في لبنان.. &#34;الصحة العالمة&#34; تحذر من تفشي (الكوليرا)

مع تزايد حالات الإصابة في لبنان.. "الصحة العالمة" تحذر من تفشي (الكوليرا)

بدء توافد القادة العرب لحضور القمة في الجزائر

بدء توافد القادة العرب لحضور القمة في الجزائر