شؤون فلسطينية

البرغوثي: الانتخابات الإسرائيلية لن تغير شيئا فهي تجري بين يمين عنصري ويمين عنصري

البرغوثي: الانتخابات الإسرائيلية لن تغير شيئا فهي تجري بين يمين عنصري ويمين عنصري
البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن الانتخابات الإسرائيلية الجارية اليوم لن تغير شيئا لأنها تجري بين يمين عنصري متطرف ويمين عنصري متطرف أخر في ظل غياب أي معسكر سلام حقيقي.

وأضاف "أن أخطر ما في الأمر أن حزبا فاشيا مجرما برئاسة سموتريش وبن غفير قد يحصل على المركز الثالث فيما يشير إلى درجة انحدار المجتمع الإسرائيلي الاستعماري نحو التطرف العنصري وعقيدة التطهير العرقي والأبارتهايد".

وأوضح البرغوثي "أنه بغض النظر عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية فإن المطلوب فلسطينيا التوحد على برنامج كفاح وطني مقاوم لتغيير ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني ونضاله العادل".

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