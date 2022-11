148 فيلم مشارك من 23 دولة في الدورة السابعة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

فيلم تذكرة قتل 01 اخراج ليث محمد عسكر العراق، ابنتي اخراج مازن لطفي مصر، وراء الباب اخراج عدي مانع العراق، حليم الرعد اخراج بنعبد الله محمد الجزائر، وش القفص اخراج دينا عبد السلام مصر، بوح اخراج ايهم عرسان سوريا، فيلم الغريب اخراج امير فخر الدين سوريا_ فلسطين، فيلم جدران منهارة اخراج حكيم بالعباس المغرب، فيلم أوروبا اخراج حيدر رشيد العراق، فيلم بيروت هولدم اخراج ميشال كمون لبنان، فيلم عصيان اخراج الجيلاني السعدي تونس، حطب دامة اخراج احمد السويلم الكويت.



الأفلام الوثائقية الطويلة

بيروت برهان اخراج فرح الهاشم الكويت، أحلام منسية اخراج مروة الشرقاوي مصر، أكانو اخراج حمادوش حورية الجزائر, طريك البريان اخراج مبارك لاركو المغرب، استعادة التضامن Restoring Solidarity اخراج مهند اليعقوبي فلسطين، النساء ذوات الدرجة بي اخراج محمد السهلي السويد، الغابة المقدسة اخراج عبدالله شامخ قطر_ تونس، مواطن من الدرجة الأولى اخراج Diana Maria Olsson السويد، من والى مير اخراج ماجي مرجان مصر، لماذا يضحك البحر( Why does the sea laugh? ) اخراج AUDE FOUREL فرنسا، فيلكا بيت العود اخراج علي حسن الكويت، الحرب القادمة The War to come اخراج Marco pasquini ايطاليا.



الأفلام الروائية القصيرة

فيلم Korrinty اخراج عزيز شناوي تونس، حبال المودة اخراج وجدان خاليد المغرب، لحن قاتل اخراج عبدالله امام مصر، شاش اخراج علي الكعبي العراق، فيلم سواد BLACK اخراج بلال طويل_ المغرب، ربيع ممطر اخراج احمد علي مصر، لحظات اخراج احمد عادل مصر، ترنيمه العصفور اخراج اسلام ريان مصر، ديجور اخراج معتصم سميرات الأردن، the odor of orange اخراج MALAS TWINS سوريا، zirdaa اخراج احمد أبو طالب مصر، Mains douces (Soft hands) اخراج فيصل الحليمي المغرب، ريختر اخراج هيثم خذير تونس، لأحيا في مكانا اخر اخراج صفاء محمد مصر، نظرية المؤامره اخراج هشام صالح مصر، اغتيال ملاك اخراج إبراهيم عبدالله مصر، سم وعسل اخراج صلاح سعد مصر، فيلم BALA MARKET سـوكَــ ألبالة اخراج hussein waham العراق، هدية منتصف الليل اخراج اسلام عبد الجواد مصر، علاش اخراج نور الدين العلوي المغرب، الامكانية الثالثة اخراج عبد الإله عمري كندا، غير قابل للإصلاح اخراج جمال باشا الجزائر، بين غزة وعيوني اخراج مؤيد أبو امونة فلسطين، لعبة القدر اخراج حسن شاطير المغرب، ليلة اخراج ايمان حسن مصر، حسناء نينوي اخراج محمد مهودر العراق، شياكة اخراج حمدي محمد مصر، ادم اخراج نرمين مرقص مصر، التالي اخراج وئام دريباتي سوريا، ام المهرج اخراج منال غوا المغرب، ابرة وخيط اخراج ناصر يوسف السودان، الفايزات اخراج المصطفى بنخلافة المغرب، الو حبيبة اخراج وليد ولهي المغرب، استمرارية اخراج محمد ساكن العراق، كان لك معايا اخراج روجينا بسالي مصر، السلم اخراج نهى بظاظو مصر، حتي نبضاتي الأخيرة اخراج رشا هاشم اليمن، الصافرة اخراج عادل يوسف العراق، جالينا الموصل اخراج سلام موسى العراق، جرسون اخراج منال مغربي مصر، Rebirth اخراج اشتي يونس العراق، هاجس اخراج مصطفى غلاب مصر، الشرف المكسور اخراج حمزة المعزي المغرب، Sikak اخراج Kanakaraj B الهند، رقم هاتف قديم اخراج علي سعيد السعودية، عزيزتي رولا اخراج ماري بادير مصر، لحظة اخراج زيد السبايله الأردن، مقهى المفاتيح اخراج علي العقباني سوريا، BOZA اخراج Konaté Abdallah غينيا Guinée Conakry، Choisissez Binta اخراج Jacques Kolié غينيا Guinée Conakry، Fingerprint اخراج Zanyar Muhammadineko ايران iran، MİDDLE POİNT اخراج Yilmaz Cintan Gunay تركيا Turkey.



الأفلام الوثائقية القصيرة

فيلم ممكن نتوه اخراج منار الزهيري مصر، فيلم الزيج اخراج صلاح الحضرمي عمان، المتوج باوراق الغار اخراج حياة لبان فلسطين، عباية سمرا اخراج اية سعيد مصر، بكرة خيط اخراج اية مدني مصر، يوم جديد اخراج خالد النساج مصر، الموت بتوقيت الحصار اخراج عل الحمزي اليمن، قهوة وسجائر واشياء اخري اخراج عمر القاضي مصر، From Meir to Meir اخراج Maggie Morgan مصر، أبواب مكة اخراج مهند دياب مصر، Fatima A life of an activist اخراج Mohammed Dabani المغرب، بلاد الشمس اخراج حسين العكيلي العراق، الربيع الكندي اخراج سليم الخليفي تونس، CLEAN ENVIRONMENT اخراج Dharamdeep Randev الهند، احد عشر يوما بلا إنسانية اخراج احمد قرمد مصر، اترى الليالي اخراج طارق الشرطاني تونس، The Seven Villages القرى السبع اخراج Farah Abou Kharroub فلسطين_ لبنان، مقودة اخراج سعاد دويبي الجزائر، عندما يكتمل البدر اخراج انس ريحان غزة، شارع شامبيلون.. تأملات مدينية اخراج أسماء إبراهيم مصر.



أفلام الهواة والموبايل

فيلم utopian اخراج عماد غجاتي الجزائر، المراهق اخراج سمية الكسواتي المغرب، SuperHero اخراج عز الدين عبدالهادي مصر، Virtual reality اخراج وائل أبو طالب مصر، وقت مفتوح اخراج بن دريس رايح الجزائر، هكذا روتها اخراج مروة عبد المنعم مصر، فؤاد الافروآسيوية اخراج احمد شيمى مصر، كلام ليل اخراج سامر سليم مصر، كاستينج اخراج عبد قسوح المغرب، يوميات في الحجر اخراج المهدي المحجوبي المغرب، اساحيت (عيد السياحة) اخراج ايمن امير مصر، الجولة اخراج يحيى خليفة مصر، c.v اخراج فاتح قلاب الجزائر، قصة اخراج أيوب برهي المغرب، العبور الأسطوري اخراج عبد القادر سلامي الجزائر، صوت الله اخراج شادي المسعودي مصر، كان يا مكان اخراج حكيم الجزائر، بيتا كاروتين اخراج محمد الدروشي سلطنة عمان، العلاج بالفن اخراج خالد سليمان مصر، المعازيم اخراج خالد سليمان مصر، الخواجة المصري اخراج أسماء عزازي مصر، ابنك بطل اخراج محمد ناجي مصر، مدرسة الإصلاح اخراج جميل اليعقوبي عمان، الاكراد في مصر عبر العصور اخراج زي كامل العراق، اشورا اخراج أسماء يعقوب مصر، فيلم أنو ANO في اللغة النوبية تعنى الجد اخراج رؤى عبد العزيز مصر، حنين اخراج لطفي فرحاتي الجزائر، T. M. W اخراج عبد الخالق تهامي مصر، النور اخراج رائد الغريب العراق، واقع افتراضي اخراج وائل أبو طالب مصر، المادة 57 اخراج علي عباس العراق، عباد الشمس اخراج علي سهر العراق، اربع حيطان اخراج حسن هريدي مصر، Social media 2022 اخراج احمد قشوة مصر، نحمده اخراج مصطفى وفيق مصر، 24 هناك دائما عواقب اخراج شريف البديوي مصر، حنين اخراج شريف البديوي مصر، رهاب الحب اخراج حاتم قناوي مصر، بئر يوسف اخراج مينا كامل مصر، الغرفة اخراج اية عبد العزيز مصر، When the waves disappear اخراج Samy gassara تونس، سينامون داليا اخراج خيري سمير السودان، Gift For mom اخراج Islam Eldesouky مصر، الدروج اخراج حميد العامري سلطنة عمان، الخرساء اخراج الطيب بنعبيد المغرب، ممكن العب معاكو اخراج شريف محفوظ مصر، شعر البنات اخراج عمر الساعديا العراق، سلام اخراج فاتن كريم العراق، دقة هون(مثواه الأول) اخراج فكري إبراهيم مصر، شهرة اخراج Rayah bendris الجزائر، حارة المغاربة اخراج شناح سفيان الجزائر، ساعة حظر اخراج كريم فكري مصر.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة المشاهدة للدورة السابعة لمهرجان القدس السينمائي الدولي برئاسة الدكتور عزالدين شلح عن مشاركة 148 فيلم مشارك من 23 دولة هي " إيطاليا، فرنسا، العراق، مصر، المغرب، سوريا، غينيا، الجزائر، لبنان، تونس، الكويت، السويد، سلطنة عمان، قطر، الأردن، كندا، السودان، اليمن، الهند، السعودية، إيران، تركيا، بالإضافة الى فلسطين، وأن الدول 23 ستكون حاضرة بأفلامها مع انطلاق المهرجان في 29 نوفمبر – 6 ديسمبر 2022وذكر شلح أن اللجنة تشكلت من المخرج محمد السهلي والسينمائي الأكاديمي د. خالد الحلبي، والمخرجة ريما محمود، وعقب السهلي كانت الصعوبة ليس في اختيار الفيلم بل في استبعاده لان معظم الافلام التي شاهدناها جيدة في تناولها للموضوع من معظم النواحي وكانت تمثل حالة سينمائية رفيعة المستوى، وأضاف الحلبي شاهدنا عشرات الافلام التي تم ارسالها للمهرجان من عديد السينمائيين العرب وتم اختيار الأفلام بناء على معايير مهنية وفنية حاولنا اختيار الأفضل، وذكرت المخرجة ريما محمود أن الأفلام التي وصلت للمهرجان أكثر من 200 فيلم تم استبعاد عدد منها لعدم توافقها مع اهداف المهرجان، وجاءت الأفلام على النحو التالي:الأفلام الروائية الطويلة