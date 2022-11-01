شؤون فلسطينية

مركز الميزان يستنكر اعتقال الاحتلال 4 صيادين من بحر غزة

مركز الميزان يستنكر اعتقال الاحتلال 4 صيادين من بحر غزة
رام الله - دنيا الوطن
استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين، مؤكداً على أن الممارسات الإسرائيلية المنظمة، سواء إطلاق النار المتكرر وإيقاع قتلى وجرحى في صفوف الصيادين، واستمرار الاعتقالات التعسفية وما يرافقها من إهانة وإذلال، والاستيلاء على معدات وممتلكات الصيادين وتخريبها، تأتي في سياق الحصار المفروض على قطاع غزة، وتعمدها إلحاق الأذى بالمدنيين الفلسطينيين ولا سيما الصيادين.

وقال المركز في بيان له اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال صعدت من انتهاكاتها المنظمة بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتنوعت هذه الانتهاكات بين إطلاق النار تجاههم واعتقالهم ومطاردتهم وتخريب معدات صيدهم، وتستولي على مراكبهم ومعداتهم.

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي يحرم الصيادين من بين فئات أخرى من الوصول إلى مصادر رزقهم.

وبحسب المعلومات الميدانية للمركز، فقد فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة عند حوالي الساعة 02:00 من فجر اليوم الثلاثاء الموافق 01/11/2022 ، تجاه مراكب الصيادين المتواجدة غرب محافظة غزة، وحاصرت مركباً من نوع (حسكة ماتور) يستقله أربعة صيادين من بينهم طفل وكان يتواجد على بعد حوالي (6 ميل بحري) غرب ميناء الصيادين غربي شاطئ محافظة غزة، واعتقلت الصيادين الأربعة وهم: زايد زكي مصطفى الطروش (30 عاماً)، رجب خالد رجب أبو ريالة (36 عاماً)، عبد الرحمن توفيق سعيد أبو ريالة (17 عاماً)، محمد جمال خليل طلبه (24 عاماً)، وجميعهم من سكان محافظة غزة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، فيما استولت على المركب.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث هو الثاني خلال أقل من أسبوع، إذ اعتقلت قوات الاحتلال منتصف الأسبوع الماضي خمسة صيادين وأصابت أحدهم واستولت على مركبهم، لتفرج عنهم صباح اليوم التالي، في مؤشر على تصاعد انتهاكات قوات الاحتلال تجاههم، وأن الهدف هو دفعهم لترك مهنتهم الوحيدة التي تشكل مصدر دخل لهم، ووضعهم في خانة الفئات الأشد فقراً.

وأشارت عمليات الرصد والتوثيق التي يتابعها مركز الميزان، إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ بداية العام الحالي 2022، وحتى وقت صدور هذا البيان (415) انتهاكاً بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، اعتقلت خلالها (58) صياداً، من بينهم (8) أطفال، وأصابت (20) صياداً، من بينهم (3) أطفال، وصادرت (21) قارب صيد.

 كما تواصل القوات حظر دخول المعدات الضرورية لاستمرار مهنة الصيد البحري في قطاع غزة في إطار حصارها المشدد المفروض على القطاع.

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