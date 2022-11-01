"التربية" تطلق ثلاثة مخيمات بعنوان: "باقون ما بقي الزعتر والزيتون"





واحتضنت الفعالية المركزية مدرسة بنات الشيخ محمد الشامي الثانوية في بلدة بيت عور التحتا بمديرية رام الله والبيرة.





وتهدف هذه المخيمات، التي تُنظم على مدار خمسة أيام متتالية في مديريات تربية: (طولكرم، ورام الله والبيرة، والخليل)، إلى تعزيز المفاهيم والهوية الوطنية لدى الطلبة، وتجذير معنى الانتماء والعمل الطوعي والقيم الإيجابية والتشبث بالأرض.





وتستهدف ما يزيد عن 100 طالب/ة، حيث شارك في مراسم إطلاق المخيمات، ممثلون عن الوزارة والمديرية والمجالس

المحلية والمؤسسات الشريكة.



رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة التربية والتعليم، من خلال الإدارة العامة للنشاطات الطلابية، ثلاثة مخيمات صيفية طلابية حملت عنوان: "باقون ما بقي الزعتر والزيتون".