الصليب الأحمر الفرنسي يوقع مع جمعية الهلال الأحمر مذكرة تفاهم

رام الله - دنيا الوطنزار فيليب دي كوستا، رئيس الصليب الأحمر الفرنسي، وفيرجينيا ستريت رئيسة العلاقات الدولية في الصليب الفرنسي، مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة اليوم الثلاثاء، للاطلاع عن على الخدمات الصحية والإنسانية والإغاثية التي تقدمها الجمعية لأبناء الشعب الفلسطيني ولكل محتاج في الوطن والشتات، وسبل تعزيز التعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني.واستقبل الوفد رئيس الجمعية يونس الخطيب وعدد من مديري الدوائر في الجمعية، ورحب بالوفد الزائر، ووضعه في صورة الخدمات الإنسانية والاجتماعية التي تقدمها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني للشعب الفلسطيني.وخلال الزيارة، قدم رئيس الوفد نبذة عن المشروع الذي سيقوم الصليب الفرنسي بتنفيذه في فلسطين ومدته خمس سنوات، وخصص لدعم كلية ابن سينا للعلوم الصحية من جامعة نابلس من خلال التعاون مع جامعة مونتريال في فرنسا وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ووزارتي الصحة والتعليم العالي، وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية.ووقع الطرفان اتفاقية تعاون لتعزير الشراكة والعمل طويل الأمد بينهما، تناولت سبل تعزيز التعاون بين الجمعيتين، عبر البرامج والقطاعات المختلفة، وبخاصة في مجالات الصحة والتأهيل وتعزيز صمود المجتمعات، وتسهيل الجمعية لعمل الصليب الأحمر الفرنسي في فلسطين مع أصحاب المصالح المشتركة ومتابعة تنفيذ المشروع، ودعم العمل الإنساني للجمعية، من خلال استجابتها لتلبية الاحتياجات الانسانية للشعب الفلسطيني، وبخاصة في حالات الطوارئ، وتبادل الخبرات والتعاون بين الطرفين.من جانبه، عبر الخطيب عن سعادته بهذه الزيارة وأكد على أهمية الاتفاقية الموقعة بين الجانبين التي تعزز دعم ومساندة الصليب الأحمر الفرنسي للهلال الأحمر الفلسطيني وللشعب الفلسطيني، وتفتح آفاقاً جديدة للعمل لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، وبخاصة في مجالات الصحة والتأهيل وتعزيز صمود المجتمعات، لمواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهها الجمعية في عملها بسبب الاحتلال الاسرائيلي.وقال دي كوستا: " إن الهدف من الزيارة تعزيز العلاقات بين الهلال الأحمر الفلسطيني والصليب الأحمر الفرنسي والتأكيد على أننا نستطيع معاً بناء المستقبل والاستجابة بشكل للاحتياجات الإنسانية بشكل أفضل".وأضاف:" تأتي زيارتنا من أجل العمل معاً عبر المشروع الذي يعنى بتطوير الخبرات والقدرات في المجال التعليمي الصحي لمهنة الرعاية الصحية". وأكد أن هذا التعاون بين الجمعيتين سيحقق المزيد من الاستجابة الانسانية لاحتياجات الشعب الفلسطيني.وختم الوفد زيارته للمقر العام للجمعية في البيرة، بجولة للتعرف على الدوائر المختلفة، وبخاصة غرفة الاتصال المركزي للإسعاف والطوارئ (101)، والمسرح، وقسم العلاج الطبيعي والمستودعات الرئيسية.عقب ذلك قام الوفد برفقة رئيس الجمعية، بزيارة إلى مقر رئيس الوزراء محمد اشتية، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بينهما وبخاصة في مجالات الصحة والتعليم، التي تعود بالنفع للشعب الفلسطيني.