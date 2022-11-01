شؤون فلسطينية

الصليب الأحمر الفرنسي يوقع مع جمعية الهلال الأحمر مذكرة تفاهم

الصليب الأحمر الفرنسي يوقع مع جمعية الهلال الأحمر مذكرة تفاهم
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
زار فيليب دي كوستا، رئيس الصليب الأحمر الفرنسي، وفيرجينيا ستريت رئيسة العلاقات الدولية في الصليب الفرنسي، مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة اليوم الثلاثاء، للاطلاع عن على الخدمات الصحية والإنسانية والإغاثية التي تقدمها الجمعية لأبناء الشعب الفلسطيني ولكل محتاج في الوطن والشتات، وسبل تعزيز التعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

واستقبل الوفد رئيس الجمعية يونس الخطيب وعدد من مديري الدوائر في الجمعية، ورحب بالوفد الزائر، ووضعه في صورة الخدمات الإنسانية والاجتماعية التي تقدمها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني للشعب الفلسطيني.

وخلال الزيارة، قدم رئيس الوفد نبذة عن المشروع الذي سيقوم الصليب الفرنسي بتنفيذه في فلسطين ومدته خمس سنوات، وخصص لدعم كلية ابن سينا للعلوم الصحية من جامعة نابلس من خلال التعاون مع جامعة مونتريال في فرنسا وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ووزارتي الصحة والتعليم العالي، وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية.

 ووقع الطرفان اتفاقية تعاون لتعزير الشراكة والعمل طويل الأمد بينهما، تناولت سبل تعزيز التعاون بين الجمعيتين، عبر البرامج والقطاعات المختلفة، وبخاصة في مجالات الصحة والتأهيل وتعزيز صمود المجتمعات، وتسهيل الجمعية لعمل الصليب الأحمر الفرنسي في فلسطين مع أصحاب المصالح المشتركة ومتابعة تنفيذ المشروع، ودعم العمل الإنساني للجمعية، من خلال استجابتها لتلبية الاحتياجات الانسانية للشعب الفلسطيني، وبخاصة في حالات الطوارئ، وتبادل الخبرات والتعاون بين الطرفين.

من جانبه، عبر الخطيب عن سعادته بهذه الزيارة وأكد على أهمية الاتفاقية الموقعة بين الجانبين التي تعزز دعم ومساندة الصليب الأحمر الفرنسي للهلال الأحمر الفلسطيني وللشعب الفلسطيني، وتفتح آفاقاً جديدة للعمل لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، وبخاصة في مجالات الصحة والتأهيل وتعزيز صمود المجتمعات، لمواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهها الجمعية في عملها بسبب الاحتلال الاسرائيلي.

وقال دي كوستا: " إن الهدف من الزيارة تعزيز العلاقات بين الهلال الأحمر الفلسطيني والصليب الأحمر الفرنسي والتأكيد على أننا نستطيع معاً بناء المستقبل والاستجابة بشكل للاحتياجات الإنسانية بشكل أفضل".

وأضاف:" تأتي زيارتنا من أجل العمل معاً عبر المشروع الذي يعنى بتطوير الخبرات والقدرات في المجال التعليمي الصحي لمهنة الرعاية الصحية". وأكد أن هذا التعاون بين الجمعيتين سيحقق المزيد من الاستجابة الانسانية لاحتياجات الشعب الفلسطيني.

وختم الوفد زيارته للمقر العام للجمعية في البيرة، بجولة للتعرف على الدوائر المختلفة، وبخاصة غرفة الاتصال المركزي للإسعاف والطوارئ (101)، والمسرح، وقسم العلاج الطبيعي والمستودعات الرئيسية.

عقب ذلك قام الوفد برفقة رئيس الجمعية، بزيارة إلى مقر رئيس الوزراء محمد اشتية، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بينهما وبخاصة في مجالات الصحة والتعليم، التي تعود بالنفع للشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

&#34;محافظ رام الله والبيرة&#34; تطلع وفداً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي على آخر المستجدات

"محافظ رام الله والبيرة" تطلع وفداً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي على آخر المستجدات

البرغوثي: الانتخابات الإسرائيلية لن تغير شيئا فهي تجري بين يمين عنصري ويمين عنصري

البرغوثي: الانتخابات الإسرائيلية لن تغير شيئا فهي تجري بين يمين عنصري ويمين عنصري

148 فيلم مشارك من 23 دولة في الدورة السابعة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

148 فيلم مشارك من 23 دولة في الدورة السابعة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

مركز الميزان يستنكر اعتقال الاحتلال 4 صيادين من بحر غزة

مركز الميزان يستنكر اعتقال الاحتلال 4 صيادين من بحر غزة

&#34;التربية&#34; تطلق ثلاثة مخيمات بعنوان: &#34;باقون ما بقي الزعتر والزيتون&#34;

"التربية" تطلق ثلاثة مخيمات بعنوان: "باقون ما بقي الزعتر والزيتون"

&#34;الهدمي&#34; يُطلع السفير المصري على تطورات الأوضاع في القدس

"الهدمي" يُطلع السفير المصري على تطورات الأوضاع في القدس

&#34;العمل&#34; بغزة: البدء بتشغيل الدفعة الأولى من برنامج (صمود 2)

"العمل" بغزة: البدء بتشغيل الدفعة الأولى من برنامج (صمود 2)

(صدى سوشال): أكثر من 125 انتهاكًا للمحتوى الفلسطيني في أكتوبر

(صدى سوشال): أكثر من 125 انتهاكًا للمحتوى الفلسطيني في أكتوبر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;محافظ رام الله والبيرة&#34; تطلع وفداً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي على آخر المستجدات

"محافظ رام الله والبيرة" تطلع وفداً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي على آخر المستجدات

البرغوثي: الانتخابات الإسرائيلية لن تغير شيئا فهي تجري بين يمين عنصري ويمين عنصري

البرغوثي: الانتخابات الإسرائيلية لن تغير شيئا فهي تجري بين يمين عنصري ويمين عنصري

مركز الميزان يستنكر اعتقال الاحتلال 4 صيادين من بحر غزة

مركز الميزان يستنكر اعتقال الاحتلال 4 صيادين من بحر غزة

&#34;التربية&#34; تطلق ثلاثة مخيمات بعنوان: &#34;باقون ما بقي الزعتر والزيتون&#34;

"التربية" تطلق ثلاثة مخيمات بعنوان: "باقون ما بقي الزعتر والزيتون"

الصليب الأحمر الفرنسي يوقع مع جمعية الهلال الأحمر مذكرة تفاهم

الصليب الأحمر الفرنسي يوقع مع جمعية الهلال الأحمر مذكرة تفاهم

في اليوم العالمي لإنهاء &#34;الإفلات من العقاب&#34;: &#34;شمس&#34; يدعو لملاحقة قتلة أبو عاقلة

في اليوم العالمي لإنهاء "الإفلات من العقاب": "شمس" يدعو لملاحقة قتلة أبو عاقلة

غنيم: فوز (لولا) انتصار لليسار العالمي ولقضايا الفقراء ولقضيتنا الفلسطينية

غنيم: فوز (لولا) انتصار لليسار العالمي ولقضايا الفقراء ولقضيتنا الفلسطينية

هيئة الأسرى: تكدس باعداد المعتقلين داخل &#34;عتصيون&#34; وسط ظروف معيشية قاسية

هيئة الأسرى: تكدس باعداد المعتقلين داخل "عتصيون" وسط ظروف معيشية قاسية

منوعات

نقيب &#34;الموسيقيين&#34; يطلق تحذير صارم لمطربي الراب

نقيب "الموسيقيين" يطلق تحذير صارم لمطربي الراب

شاهد: عمر كمال يفاجئ جمهوره بزراعة لحية جديدة

شاهد: عمر كمال يفاجئ جمهوره بزراعة لحية جديدة

وفاة فنان كوري ضمن 154 قتيلا بحادث مآسوي في سيول

وفاة فنان كوري ضمن 154 قتيلا بحادث مآسوي في سيول

شاهد: سمية الخشاب تشعل السوشيال ميديا بهذه التغريدة

شاهد: سمية الخشاب تشعل السوشيال ميديا بهذه التغريدة

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بسبب إطلالته الغريبة في دبي

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بسبب إطلالته الغريبة في دبي

شاهد: عمرو أديب يدعم هيفاء وهبي.. والأخيرة ترد بشكل غير متوقع

شاهد: عمرو أديب يدعم هيفاء وهبي.. والأخيرة ترد بشكل غير متوقع

فوز الفهد تدخل نوبة بكاء بسبب زيادة وزنها

فوز الفهد تدخل نوبة بكاء بسبب زيادة وزنها

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تلفت الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تلفت الأنظار بآخر إطلالة لها

لهذا السبب.. إلهام شاهين تكشف عن إجهاضها مرتين

لهذا السبب.. إلهام شاهين تكشف عن إجهاضها مرتين

بعد أزمة إطلالتها الأخيرة.. شاهد كيف ردت هيفاء وهبي على جمهورها

بعد أزمة إطلالتها الأخيرة.. شاهد كيف ردت هيفاء وهبي على جمهورها

عربي

الأمين العام يؤكد وقوف &#34;التعاون الإسلامي&#34; مع قطر ضد سابقة التحريض على استضافتها &#34;كأس

الأمين العام يؤكد وقوف "التعاون الإسلامي" مع قطر ضد سابقة التحريض على استضافتها "كأس

ضبط شبكة لتهريب مشتقات النفط في العراق

ضبط شبكة لتهريب مشتقات النفط في العراق

مع تزايد حالات الإصابة في لبنان.. &#34;الصحة العالمة&#34; تحذر من تفشي (الكوليرا)

مع تزايد حالات الإصابة في لبنان.. "الصحة العالمة" تحذر من تفشي (الكوليرا)

بدء توافد القادة العرب لحضور القمة في الجزائر

بدء توافد القادة العرب لحضور القمة في الجزائر