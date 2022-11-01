الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم في بوركينا فاسو

رام الله - دنيا الوطنأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف وحدة من ثكنة ناتيابواني العسكرية ومجموعة من المتطوعين للدفاع عن الوطن بالقرب من بلدة كيكيديني في بوركينا فاسو، يوم السبت 29 أكتوبر 2022 ، والذي قُتل خلاله ثلاثة عشر جنديًا واثنان من المتطوعين للدفاع عن الوطن وجُرح أربعة أشخاص.وتقدم الأمين العام، حسين إبراهيم طه، بخالص التعازي لذوي الضحايا، راجياً عاجل الشفاء للمصابين.كما جدد دعم المنظمة لبوركينا فاسو في حربها ضد الإرهاب وفي جهودها لإحلال الأمن والسلم والاستقرار.