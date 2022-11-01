شؤون فلسطينية

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، ظهر اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت أن السفر سيكون للحافلة الثالثة والرابعة من كشف المسافرين رقم (2022/36) بالإضافة للحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/42).

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مبينة أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت الوزارة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مع تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

أخبار ذات صلة

في اليوم العالمي لإنهاء &#34;الإفلات من العقاب&#34;: &#34;شمس&#34; يدعو لملاحقة قتلة أبو عاقلة

في اليوم العالمي لإنهاء "الإفلات من العقاب": "شمس" يدعو لملاحقة قتلة أبو عاقلة

غنيم: فوز (لولا) انتصار لليسار العالمي ولقضايا الفقراء ولقضيتنا الفلسطينية

غنيم: فوز (لولا) انتصار لليسار العالمي ولقضايا الفقراء ولقضيتنا الفلسطينية

بكر لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: الاحتلال يفرج عن الصيادين الأربعة الذين اعتقلهم صباحًا

بكر لـ"دنيا الوطن": الاحتلال يفرج عن الصيادين الأربعة الذين اعتقلهم صباحًا

أبو كرش لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: مهرجان وطني لتفريغات 2005 عصر اليوم.. وهذه رسالته

أبو كرش لـ "دنيا الوطن": مهرجان وطني لتفريغات 2005 عصر اليوم.. وهذه رسالته

هيئة الأسرى: تكدس باعداد المعتقلين داخل &#34;عتصيون&#34; وسط ظروف معيشية قاسية

هيئة الأسرى: تكدس باعداد المعتقلين داخل "عتصيون" وسط ظروف معيشية قاسية

&#34;الخارجية&#34;: المطلوب إجراءات دولية غير تقليدية قادرة على وقف التصعيد وإحياء عملية السلام

"الخارجية": المطلوب إجراءات دولية غير تقليدية قادرة على وقف التصعيد وإحياء عملية السلام

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو القمة العربية للارتقاء إلى ما يلبي تطلعات شعوبنا العربية

"الديمقراطية" تدعو القمة العربية للارتقاء إلى ما يلبي تطلعات شعوبنا العربية

الطيراوي حول الوثائق المسربة: محاولات لاغتيال سمعتي السياسية وأطالب الأجهزة الأمنية بالتدخل

الطيراوي حول الوثائق المسربة: محاولات لاغتيال سمعتي السياسية وأطالب الأجهزة الأمنية بالتدخل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

في اليوم العالمي لإنهاء &#34;الإفلات من العقاب&#34;: &#34;شمس&#34; يدعو لملاحقة قتلة أبو عاقلة

في اليوم العالمي لإنهاء "الإفلات من العقاب": "شمس" يدعو لملاحقة قتلة أبو عاقلة

غنيم: فوز (لولا) انتصار لليسار العالمي ولقضايا الفقراء ولقضيتنا الفلسطينية

غنيم: فوز (لولا) انتصار لليسار العالمي ولقضايا الفقراء ولقضيتنا الفلسطينية

هيئة الأسرى: تكدس باعداد المعتقلين داخل &#34;عتصيون&#34; وسط ظروف معيشية قاسية

هيئة الأسرى: تكدس باعداد المعتقلين داخل "عتصيون" وسط ظروف معيشية قاسية

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو القمة العربية للارتقاء إلى ما يلبي تطلعات شعوبنا العربية

"الديمقراطية" تدعو القمة العربية للارتقاء إلى ما يلبي تطلعات شعوبنا العربية

فرقة بيسان للفنون الفلسطينية تصل الجزائر لإحياء الاحتفالات بالذكرى الـ 68 للثورة الجزائرية

فرقة بيسان للفنون الفلسطينية تصل الجزائر لإحياء الاحتفالات بالذكرى الـ 68 للثورة الجزائرية

الحساينة: فوز دا سيلفا بانتخابات البرازيل تحدٍ جديد &#34;للغرب الاستعماري والصهيونية العالمية&#34;

الحساينة: فوز دا سيلفا بانتخابات البرازيل تحدٍ جديد "للغرب الاستعماري والصهيونية العالمية"

بمناسبة اليوم الوطني للمنتج: &#34;الإحصاء&#34; و&#34;الاقتصاد&#34; يستعرضان واقع القطاع الصناعي

بمناسبة اليوم الوطني للمنتج: "الإحصاء" و"الاقتصاد" يستعرضان واقع القطاع الصناعي

بعد انضمام مايكل لينك كعضو: مجلس أمناء القانون من أجل فلسطين يعقد اجتماعه السنوي

بعد انضمام مايكل لينك كعضو: مجلس أمناء القانون من أجل فلسطين يعقد اجتماعه السنوي

منوعات

نقيب &#34;الموسيقيين&#34; يطلق تحذير صارم لمطربي الراب

نقيب "الموسيقيين" يطلق تحذير صارم لمطربي الراب

شاهد: عمر كمال يفاجئ جمهوره بزراعة لحية جديدة

شاهد: عمر كمال يفاجئ جمهوره بزراعة لحية جديدة

وفاة فنان كوري ضمن 154 قتيلا بحادث مآسوي في سيول

وفاة فنان كوري ضمن 154 قتيلا بحادث مآسوي في سيول

شاهد: سمية الخشاب تشعل السوشيال ميديا بهذه التغريدة

شاهد: سمية الخشاب تشعل السوشيال ميديا بهذه التغريدة

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بسبب إطلالته الغريبة في دبي

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بسبب إطلالته الغريبة في دبي

شاهد: عمرو أديب يدعم هيفاء وهبي.. والأخيرة ترد بشكل غير متوقع

شاهد: عمرو أديب يدعم هيفاء وهبي.. والأخيرة ترد بشكل غير متوقع

فوز الفهد تدخل نوبة بكاء بسبب زيادة وزنها

فوز الفهد تدخل نوبة بكاء بسبب زيادة وزنها

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تلفت الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تلفت الأنظار بآخر إطلالة لها

لهذا السبب.. إلهام شاهين تكشف عن إجهاضها مرتين

لهذا السبب.. إلهام شاهين تكشف عن إجهاضها مرتين

بعد أزمة إطلالتها الأخيرة.. شاهد كيف ردت هيفاء وهبي على جمهورها

بعد أزمة إطلالتها الأخيرة.. شاهد كيف ردت هيفاء وهبي على جمهورها

عربي

الأمين العام يؤكد وقوف &#34;التعاون الإسلامي&#34; مع قطر ضد سابقة التحريض على استضافتها &#34;كأس

الأمين العام يؤكد وقوف "التعاون الإسلامي" مع قطر ضد سابقة التحريض على استضافتها "كأس

ضبط شبكة لتهريب مشتقات النفط في العراق

ضبط شبكة لتهريب مشتقات النفط في العراق

مع تزايد حالات الإصابة في لبنان.. &#34;الصحة العالمة&#34; تحذر من تفشي (الكوليرا)

مع تزايد حالات الإصابة في لبنان.. "الصحة العالمة" تحذر من تفشي (الكوليرا)

بدء توافد القادة العرب لحضور القمة في الجزائر

بدء توافد القادة العرب لحضور القمة في الجزائر