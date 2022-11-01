شؤون فلسطينية

في اليوم العالمي لإنهاء "الإفلات من العقاب": "شمس" يدعو لملاحقة قتلة أبو عاقلة

في اليوم العالمي لإنهاء "الإفلات من العقاب": "شمس" يدعو لملاحقة قتلة أبو عاقلة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دعا مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، إلى تضافر الجهود الرسمية والأهلية الحقوقية الفلسطينية للعمل لتقديم قتلة الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة للعدالة.

 وقال المركز في بيان له، اليوم الثلاثاء، لمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يصادف الثاني من تشرين الثاني من كل عام، إن استهداف الشهيدة أبو عاقلة جريمة بشعة، واعتداء صارخ على حرية الصحافة، وقتلها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف للحقيقة، وإرهاب الدولة المنظم يجب ألا يستمر، وعلى المجتمع الدولي أن يغادر مربع الاستنكار والشجب والإدانة، وأن يتحرك جدياً لتقديم قتلة الشهيدة شيرين إلى المحاكمة.

وأكد أن عدم تقديم القتلة ومن يقف وراءهم للمحاكمة، قد يفسر على أنه ضوء أخضر وشكل من أشكال التشجيع لجنود وضباط دولة الاحتلال، للاستمرار باستهداف الصحفيين والصحفيات في فلسطين.

وشدد مركز "شمس" على ضرورة أن تحظى حرية الصحافة والصحفيين بأهمية كبيرة وقصوى، وأن يتم العمل دائماً على احترام حقوقهم وحمايتها من أي انتهاك من أي جهة كانت، وتعزيز حرية الصحافة، واحترام حقوق الصحفيين، ما يتطلب مزيداً من التشريعات التي تتواءم مع الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت لها فلسطين.

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