بكر لـ"دنيا الوطن": الاحتلال يفرج عن الصيادين الأربعة الذين اعتقلهم صباحًا

خاص دنيا الوطن - رزان أبو زيدأكد، زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في قطاع غزة، أن الاحتلال أفرج قبل قليل عن الصيادين الأربعة الذين تم اعتقالهم صباح اليوم قبالة شواطئ غزة.وقال بكر في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أنه تم الافراج عنهم من من خلال معبر بيت حانون، لافتًا إلى أن "المراكب ما زالت موجودة في ميناء إسدود".وأوضح بكر أن الصيادين الأربعة الذي تم اعتقالهم في عرض بحر منطقة الواحة شمال قطاع غزة، هم "زايد زكي طروش، ورجب خالد أبو ريالة، وعبد الرحمن توفيق أبو ريالة، ومحمد جمال طلبة".