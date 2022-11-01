أبو كرش لـ "دنيا الوطن": مهرجان وطني لتفريغات 2005 عصر اليوم.. وهذه رسالته

خاص دنيا الوطن - سندس الخطيبأكد المتحدث باسم اللجنة الوطنية لموظفي الأجهزة الأمنية تفريغات 2005 رامي أبو كرش، ظهر اليوم الثلاثاء، على إقامة المهرجان الوطني بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 17 لصدور أول قرار إداري بحقهم الذي صدر تاريخ 1/11/2005.وأوضح أبو كرش في تصريح لـ "دنيا الوطن" أن المهرجان سيقام بعد عصر اليوم، في محيط ساحة (أبو خضرة) وسط مدينة غزة، للمطالبة بإنهاء أزمتهم التي دخلت عامها السابع عشر.وكان أبو كرش كشف في شهر أكتوبر الماضي، عن إقامة المهرجان الوطني بحضور شخصيات وطنية واعتبارية لتوجيه رسائل صادرة عن اللجنة.وأوضح في تصريح سابق لـ "دنيا الوطن" أن المهرجان يأتي في ظل الحديث عن إحالة الموظفين بشكل كامل عن التقاعد، وعدم وجود حلول لتفريغات 2005ـ وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين اللجنة والحكومة.وبين أنه سيتم توجيه رسالة مباشرة للرئيس محمود عباس، لشرح كافة النتائج السلبية التي أثرت خلال السنوات السابقة على الموظفين، بالإضافة للمطالبة بأن يتم تنفيذ قرار الرئيس بحق ملف 2005 والتعجيل الفوري لإنهائه.