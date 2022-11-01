فرقة بيسان للفنون الفلسطينية تصل الجزائر لإحياء الاحتفالات بالذكرى الـ 68 للثورة الجزائرية

رام الله - دنيا الوطنوصلت فرقة بيسان للفنون الشعبية الفلسطينية الجمهورية الجزائرية الشقيقة لإحياء احتفالات الجزائر بالذكرى الـ 68 لانطلاق ثورة التحرير الجزائري ضد النظام الاستعماري، وكان في استقبال الفرقة عدد من مسؤولي وزارة المجاهدين والمنظمة الوطنية للطلبة الأحرار.وتأتي زيارة فرقة بيسان للفنون الشعبية الفلسطينية كرسالة وفاء ومحبة من فلسطين للجزائر تقديراً للجزائر على مواقفها التاريخية الداعمة لشعبنا الفلسطيني، حيث ستحيي الفرقة احتفالات الذكرى ٦٨ لاندلاع الثورة التحريرية في الفاتح من نوفمبر ، كما ستقدم عروضاً على هامش القمة العربية بالإضافة الى إحياء عدة حفلات في عدد من الولايات الجزائرية ضمن البرنامج الوطني للاحتفالات الوطنية المخلدة للذكرى.تأتي هذه الزيارة في سياق تطوير وتعزيز العلاقات الفلسطينية الثقافية وإحياء التراث الفلسطيني ونشره في مختلف الساحات العربية والدولية . بما يؤكد إرث وموروث فلسطين حقاً وحقيقة في مواجهة رواية الاحتلال المشوهة وسرقته للتراث الفلسطيني وتزويره.