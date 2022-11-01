الموعد المتوقع لنتائج انتخابات (كنيست)

رام الله - دنيا الوطنكشفت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، عن الموعد المتوقع للنتائج النهائية لانتخابات (كنيست) التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء.وانطلقت صباح اليوم، انتخابات (كنيست) الـ 25، حيث فتحت صناديق الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحًا أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.وأفادت مديرة لجنة الانتخابات أورلي عديس، أن النتائج النهائية ستظهر يوم الخميس المقبل، بعد أن يتم الانتهاء من فرز الأصوات في المظاريف المزدوِجة، وفق (قناة كان).وأوضحت أن النتائج التلفزيونية التي تكون قريبة من النهائية بنسبة 95% ستظهر عند الساعة العاشرة من مساء اليوم.من جانب أخر، كشفت إذاعة الجيش عن حدث غير معتاد يتشبه بأنه انتهاك لنزاهة الانتخابات، حيث ذهب سكرتير لجنة الاقتراع في عسقلان وراء الستار "للمساعدة في التصويت".وأوضحت الإذاعة أنه تم إرسال فريق من لجنة الانتخابات إلى مكان الحادث للوقوف على حيثياته ومعرفة تفاصيله.