الجزائر

"العسومي" يبحث مع رئيس مجلس الأمة الجزائري سبل تعزيز التعاون لدعم القضايا العربية والفلسطينية

"العسومي" يبحث مع رئيس مجلس الأمة الجزائري سبل تعزيز التعاون لدعم القضايا العربية والفلسطينية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
التقى عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم بالعاصمة الجزائرية ، صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائري، وذلك على هامش مشاركته في أعمال القمة العربية 31 التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية غدا الأول من نوفمبر .

وأكد "العسومي" خلال اللقاء حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع مجلس الأمة الجزائري، انطلاقا من الدور العام الذي باتت تلعبه الدبلوماسية مشيرا إلى محورية الدور الذي يلعبه مجلس النواب الجزائري في خدمة القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية .

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالتحضيرات والتجهيزات التي قامت بها جمهورية الجزائر لإنجاح القمة العربية، مؤكدا أنها قمة استثنائية وتعقد في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه الأمة العربية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، وهو ما يتطلب أكثر من أي وقت زيادة أطر التعاون والتنسيق بين الدول العربية لمواجهة هذه التحديات، مشددا على أن الشعب العربي يعول كثيرا على قمة الجزائر التي تمثل فرصة كبيرة لتعزيز التضامن العربي وتقريب وجهات النظر وتعزيز التفاهم حول إيجاد الحلول الناجعة للأزمات التي تهدد الأمن القومي العربي في مفهومه الشامل.

ومن جانبه، أثنى رئيس مجلس الأمة الجزائري على الدور الكبير الذي يقوم به البرلمان العربي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه أصبح ممثلا حقيقيا لصوت الشعب العربي، ويقود دبلوماسية برلمانية متطورة للدفاع عن القضايا العربية وخدمة مصالح الشعب العربي وتحقيق تطلعاته المشروعة في الاستقرار والتقدم والتنمية.

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