ضبط شبكة لتهريب مشتقات النفط في العراق

رام الله - دنيا الوطنألقت قوة من جهاز الأمن الوطني بالعراق في شمال البصرة، الثلاثاء، القبض على شبكة لتهريب المشتقات النفطية.وقالت مصادر أمنية:إن"عملية إلقاء القبض طالت ضابطاً رفيعاً وعدد من المنتسبين في وزارة الداخلية العراقية يعملون في منشآت أمن الطاقة"، حسب ما ذكر موقع (سكاي نيوز عربية ).وبينت المصادر أن كشف هذه الشبكة جاء على خلفية اعترافات أدلى بها مهربون تم إلقاء القبض عليهم في وقت سابق.ويعد ملف تهريب المشتقات النفطية واحدا من أبرز التحديات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.