الأمين العام "للتعاون الإسلامي" يدعو الدول الأعضاء إلى توسيع فعالية دورها بالبرامج المدرجة بالمنظمة



وفي كلمة الأمين العام التي قرأها نيابة عنه الدكتور أحمد كويسا سينجندو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، لدى افتتاح الاجتماع الخامس والأربعين لمجلس إدارة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسريك).





وشكر الأمين العام المركز لاستكماله تقرير منتصف المدة المرحلي لبرنامج العمل العشري للمنظمة 2025، إضافة إلى سلسلة من الأوراق البحثية والدراسات والتقارير حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك تأثير جائحة كورونا على التنمية المستدامة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهو ما واصل مركز سيسريك القيام بها في إطار الولاية المنوطة به.



وأشار طه إلى أنه على الرغم من جائحة كورونا وأزمة الغذاء العالمية، ظل عمل مركز سيسريك يتسم بالنشاط، حيث استمر في العمل، ونظم مجموعة من برامج بناء القدرات والتدريب في قطاعات حيوية، مثل الزراعة والتمويل والتجارة، وإدارة المياه والسياحة وتوظيف الشباب والإحصاءات.



كما أعرب الأمين العام عن تقديره العميق لتركيا حكومةً وشعباً لاستضافة هذا الاجتماع المهم ودعمها المستمر لمركز سيسريك، ومواصلتها تسهيل عمله وأنشطته منذ إنشائه.



ورحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أيضاً بأعضاء مجلس الإدارة الجدد من إندونيسيا والكويت وباكستان والغابون وغينيا، مهنئاً إياهم على انتخابهم عن جدارة لهذه الهيئة المهمة من مركز سيسريك.





وهنأ المملكة العربية السعودية وتونس وكوت ديفوار على إعادة انتخابها لولاية أخرى، مؤكداً على دعمه المتواصل لمركز سيسريك.



رام الله - دنيا الوطندعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، الدول الأعضاء إلى توسيع فعالية دورها في مختلِف البرامج والمشاريع في إطار برنامج العمل العشري للمنظمة 2025.