شؤون فلسطينية

سلطة النقد تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن وقف التداول بفئة الخمسين دينار القديمة

سلطة النقد تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن وقف التداول بفئة الخمسين دينار القديمة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، الثلاثاء، تصريحًا صحفيًا، من أجل كشف حقيقة ما تم تداوله من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وقف تداول الإصدار القديم من فئة الخمسين دينار.

وقالت في تصريحها، إنها "تتابع باهتمام بالغ ما يتم تداوله من إشاعات على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي حول وقف تداول الإصدار القديم من فئة الخمسين ديناراً أردنياً، وفي هذا الصدد تعلن سلطة النقد ألاّ صحة لهذه الإشاعات، وأن هذه الفئة تتمتع بقوة الإبراء القانونية الكاملة وقابلة للدفع والإيداع والصرف لدى البنوك والصرافين المرخصين من سلطة النقد".

وتابعت: "وتطلب سلطة النقد من الجمهور الكريم التوجه أو التواصل مع قاعة استقبال الجمهور التابعة لسلطة النقد في قطاع غزة في حال مواجهة أية إشكاليات في عمليات إيداع واستبدال هذه الفئة في البنوك ولدى الصرافين المرخصين".

وطمأنت سلطة النقد الجمهور الكريم بأنها تتابع باستمرار الإصدارات الجديدة وأية تعديلات على فئات العملة المتداولة وتنشر أي قرارات تتعلق باستبدال أو إلغاء أية فئة أو إصدار من أية عملة متداولة في السوق الفلسطيني.

وأهابت سلطة النقد بجميع المواطنين عدم التعاطي مع هذه الإشاعات، وإلى ضرورة الاستفادة من خدمات الإيداع التي تقدمها المصارف المرخصة، وتحث الجمهور على إيداع الأموال والاحتفاظ بها لدى المصارف، الأمر الذي يمّكن سلطة النقد من إحصاء أية فئات قديمة والعمل على استبدالها أول بأول.

وشددت خلال التصريح على أن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع تضمن أموال المودعين في الجهاز المصرفي، وأن شبكة الحماية المصرفية التي أنشأتها سلطة النقد والتي تضم المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، وسلطة الرقابة والإشراف، ودور سلطة النقد كمقرض في حالات الطوارئ تسهم بشكل فعال في الحفاظ على الاستقرار المالي في دولة فلسطين.

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