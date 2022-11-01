شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك في ندوة إقليمية حول التحولات بالأدوار الاجتماعية في مصر

فلسطين تشارك في ندوة إقليمية حول التحولات بالأدوار الاجتماعية في مصر
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شاركت دولة فلسطين في الندوة الإقليمية "التحولات في الأدوار الاجتماعية إزاء الأمومة ورعاية الأطفال" في العاصمة المصرية القاهرة، والتي نظمتها منظمة المرأة العربية.

وقد مثلت فلسطين في الندوة رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة التربية والتعليم أماني هواش، التي تحدثت بدورها عن منظومة القوانين الخاصة بالمرأة في مجال الأمومة ورعاية الأطفال في فلسطين، بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين ومتخصصين.

وقد خرجت هذه الندوة بتوصيات عدة تمحورت أبرزها حول تطوير البنى التحتية التربوية الداعمة للمرأة، ومجال الأطر والتشريعات، والمجالين الاجتماعي والبحثي.

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