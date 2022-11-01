بمناسبة اليوم الوطني للمنتج: "الإحصاء" و"الاقتصاد" يستعرضان واقع القطاع الصناعي









بلغ إجمالي الصادرات السلعية الفلسطينية المرصودة لعام2020 1,054.6 مليون دولار أمريكي حيث انخفضت بنسبة 4.5% مقارنة مع عام 2019. وشكلت الصادرات وطنية المنشأ 72.8% من إجمالي قيمة الصادرات السلعية وسجلت انخفاضاً بنسبة 4.8% مقارنة مع عام 2019.



وفيما يخص أهم السلع وطنية المنشأ التي تم تصديرها لعام 2020 فقد كان حجر البناء من أعلى السلع تصديراً بواقع 115.7 مليون دولار أمريكي يليها الأكياس البلاستيكية بقيمة 57.6 مليون دولار أمريكي.



أما فيما يخص عام 2021، فتشير البيانات الأولية إلى أن إجمالي قيمة الصادرات من السلع بلغ 1,458.4 مليون دولار أمريكي بزيادة بنسبة 38.3% مقارنة مع عام 2020.



انخفاض طفيف في أسعار المنتج خلال الربع الثاني:

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في فلسطين انخفاضاً مقداره 0.34% خلال الربع الثاني 2022 مقارنة بالربع الأول 2022، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتج 104.44 خلال الربع الثاني 2022 مقارنة بـ 104.79 خلال الربع الأول 2022. سنة الأساس (2019=100). وجاء هذا الانخفاض بعد أن شهدت اسعار المنتج ارتفاعاً حاداً بنسبة 5.06% خلال الربع الاول من عام 2022 مقارنة بالربع السابق.



ويعود السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بمقدار 6.28%، وأسعار السلع ضمن نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بمقدار 1.05%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكيف الهواء بنسبة 9.37%، كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 1.41% وأسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.22% خلال الربع الثاني 2022 مقارنة بالربع السابق.

وسجلت أسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي خلال الربع الثاني 2022 انخفاضاً مقداره 0.29%، كما سجلت أسعار المنتج للسلع المنتجة محلياً والمصدرة للخارج انخفاضاً مقداره 0.80% مقارنة بالربع السابق. وفيما يخص قطاع الذهب، دمغت وزارة الاقتصاد حوالي 12.2 طن من الذهب خلال عام 2021، حيث ان كمية الذهب المدموغ لعام 2021 شهدت ارتفاعا بنسبة 146.5%، مقارنة بالعام 2020. 12 % مساهمة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجماليتساهم أنشطة الصناعة بما نسبته 12% من الناتج المحلي الإجمالي لعام2021، وشهدت هذه النسبة تراجعا بين عامي 1994-2021 إذ بلغت نسبة مساهمة الأنشطة الصناعية من الناتج المحلي 22% عام 1994 ووصلت إلى 12% في عام 2021.حوالي مليار دولار أمريكي صادرات فلسطين خلال عام 2020بلغ إجمالي الصادرات السلعية الفلسطينية المرصودة لعام2020 1,054.6 مليون دولار أمريكي حيث انخفضت بنسبة 4.5% مقارنة مع عام 2019. وشكلت الصادرات وطنية المنشأ 72.8% من إجمالي قيمة الصادرات السلعية وسجلت انخفاضاً بنسبة 4.8% مقارنة مع عام 2019.وفيما يخص أهم السلع وطنية المنشأ التي تم تصديرها لعام 2020 فقد كان حجر البناء من أعلى السلع تصديراً بواقع 115.7 مليون دولار أمريكي يليها الأكياس البلاستيكية بقيمة 57.6 مليون دولار أمريكي.أما فيما يخص عام 2021، فتشير البيانات الأولية إلى أن إجمالي قيمة الصادرات من السلع بلغ 1,458.4 مليون دولار أمريكي بزيادة بنسبة 38.3% مقارنة مع عام 2020.انخفاض طفيف في أسعار المنتج خلال الربع الثاني:وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في فلسطين انخفاضاً مقداره 0.34% خلال الربع الثاني 2022 مقارنة بالربع الأول 2022، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتج 104.44 خلال الربع الثاني 2022 مقارنة بـ 104.79 خلال الربع الأول 2022. سنة الأساس (2019=100). وجاء هذا الانخفاض بعد أن شهدت اسعار المنتج ارتفاعاً حاداً بنسبة 5.06% خلال الربع الاول من عام 2022 مقارنة بالربع السابق.ويعود السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بمقدار 6.28%، وأسعار السلع ضمن نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بمقدار 1.05%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكيف الهواء بنسبة 9.37%، كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 1.41% وأسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.22% خلال الربع الثاني 2022 مقارنة بالربع السابق.

رام الله - دنيا الوطناستعرض الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، واقع القطاع الصناعي، لمناسبة اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني.وفيما يلي أبرز ما ورد في التقرير المشترك "للإحصاء" و"الاقتصاد"، بهذا الخصوص:تشغيل 278 مصنعا جديدابلغ عدد المصانع الحاصلة على رخصة تشغيل من عام 2019 وحتى تاريخه 278 مصنعا، برأسمال 164 مليون دولار أميركي، وفرت 5300 فرصة عمل جديدة.وأصدرت مؤسسة المواصفات والمقاييس 165 مواصفة جديدة خلال عام 2021، في حين تم منح 79 شهادة جودة جديدة خلال العام ذاته.وفيما يتعلق بالملكية الفكرية، تم إيداع 2,482 علامة تجارية لدى وزارة الاقتصاد من أجل تسجيلها خلال عام 2021، في حين تم تسجيل 2,019 علامة جديدة، إضافة لتجديد 1,394 علامة تجارية.116 ألف عامل منهم 81% عاملون بأجر:بلغ عدد العاملين في المؤسسات الصناعية خلال العام 2021 في فلسطين 116,038 عاملاً (92,159 عاملا في الضفة الغربية، 23,879 عاملا في قطاع غزة)، بارتفاع نسبته 5.8% مقارنة بالعام 2020، وتوزعت أعداد العاملين ما بين عاملين بدون أجر (أصحاب العمل وأفراد أسرهم) بنسبة بلغت 19.1% من المجموع الكلي للعاملين، وعاملين بأجر بنسبه 80.9%. وقد بلغت قيمة تعويضات العاملين بأجر 798.2 مليون دولار أمريكي.5.0 مليار دولار أميركي انتاج المؤسسات الصناعيةسجل الإنتاج المتحقق في المؤسسات الصناعية عام 2021 ارتفاعا، بمقدار 11.9% عن العام 2020، حيث بلغت قيمته 4,989.4 مليون دولار أميركي (4,475.9 مليون دولار في الضفة الغربية، 513.5 مليون دولار في قطاع غزة).