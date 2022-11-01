بعد انضمام مايكل لينك كعضو: مجلس أمناء القانون من أجل فلسطين يعقد اجتماعه السنوي

رام الله - دنيا الوطنفي الاجتماع السنوي لمجلس الأمناء لمنظمة القانون من أجل فلسطين، والذي عقد في 26 أكتوبر/تشرين أول 2022م، رحب مجلس أمناء المنظمة بالبروفيسور مايكل لينك عضوا في المجلس، وتمت مناقشة إنجازات المنظمة وأدائها.وقد انعقد المجلس باستيفاء نصاب 50٪ من أعضائه. وبدأ الاجتماع بمراجعة الأداء في العام الماضي، ومناقشة سياسات واستراتيجيات المنظمة وأعمالها للتأكد من أنها تتماشى مع رسالتها.وتمت دعوة أعضاء مجلس الإدارة من قبل مجلس الأمناء لإطلاع المجلس على أداء المنظمة وإنجازاتها والتحديات التي تواجهها. وقد أجمع المجلس على أن أداء المنظمة جدير بالثناء، خاصة بالنظر إلى طبيعة العمل التطوعي حتى اللحظة. وأوصى المجلس بحلول للتغلب على التحديات، وقرر إنشاء مجموعة عمل مخصصة تضم بعض أعضاء المجلس والإدارة لتحقيق هذه الغاية.يشار إلى أن البروفيسور مايكل لينك أصبح عضو مجلس أمناء منظمة القانون من أجل فلسطين منذ أكتوبر/تشرين أول 2022م. وهو أستاذ مشارك في القانون بجامعة ويسترن أونتاريو/كندا. بين عامي 2016م و2022م، شغل لينك منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م. وفي وقت سابق من حياته المهنية، عمل البروفيسور لينك في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في قضايا حقوق الإنسان واللاجئين في القدس.ويضم مجلس أمناء منظمة القانون من أجل فلسطين حاليًا 12 عضوًا من كبار أساتذة القانون الدولي والحقوقيين المهتمين بقضية فلسطين: البروفيسور جون دوجارد، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية (2001م-2008م) والقاضي السابق في محكمة العدل الدولية. البروفيسور مايكل لينك، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية (2016 – 2022)؛ البروفيسور أنيس قاسم، محامٍ دولي بارز، ورئيس تحرير سابق للكتاب السنوي لفلسطين والقانون الدولي (1984م-2000م) والمستشار القانوني لفريق فلسطين أمام محكمة العدل الدولية في قضية الجدار؛ والبروفيسور معتز قفيشة رئيس مجلس أمناء منظمة القانون من أجل فلسطين.ويضم المجلس أيضًا السيدة عبير بكر، وهي محامية متخصصة في القانون الجنائي والدستوري وعضو سابق في مجلس ييش دين العام ود. أليس بانيبينتو، محاضرة في القانون الدولي في جامعة كوينز بلفاست، المملكة المتحدة ود. عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والمدير السابق للجنة الانتخابات الفلسطينية ود. باسم بشناق أستاذ القانون الدستوري المساعد ومستشار سابق في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ود. مؤيد حطاب الأستاذ المساعد في القانون والعميد السابق لكلية الحقوق بجامعة النجاح الوطنية والمستشار القانوني في شركة آردن للاستشارات القانونية بالمملكة المتحدة ود. منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي المساعد في جامعة القدس ومدير عيادة القدس لحقوق الإنسان ومستشار السياسات في الشبكة – شبكة السياسات الفلسطينية.، والسيدة روان فرحات الحسيني، محامية ومستشارة قانونية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ود. صلاح عبد العاطي عضو مجلس أمناء المعهد الكندي لدراسات الشرق الأوسط والمدير السابق للمركز الفلسطيني للبحوث والسياسات في غزة.