ارتفاع عدد ضحايا حادث التدافع في كوريا الجنوبية إلى 155 شخصًا

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة ضحايا حادثة التدافع في العاصمة الكورية الجنوبية، إيتيوان، سيئول إلى 155 شخصًا.وأعلنت القيادة المركزية لتدابير مكافحة الكوارث والأمن،مساء أمس الاثنين، عن وفاة امرأة كورية بالغة من العمر 24 عاما، من المصابين بالحادث، حسب ما ذكر موقع (روسيا اليوم).وقال المسؤولون إن 30 من المصابين في حالة حرجة، و122 آخرين إصاباتهم طفيفة.ومن بين الضحايا 55 رجلا و100 إمراة، منهم 103 في العشرينات من العمر، و31 في الثلاثينيات، و12 تحت سن العشرين، و8 في الأربعينات، وشخص واحد في الخمسينات.ومنهم 26 أجنبيا من 14 دولة، منها ايران والصين وروسيا.وزار نحو 100 ألف شخص منطقة إيتيوان الشهيرة في سيئول للاحتفال بالهالوين، حيث كان هذا أول احتفال في سيئول منذ 3 سنوات، بعدما رفعت البلاد معظم تدابير مكافحة (كورونا).