"المرور" بغزة: سبع وفيات و174 إصابة في 294 حادث سير خلال أكتوبر

رام الله - دنيا الوطننشرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح اليوم الثلاثاء، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال شهر أكتوبر الماضي.وأفادت إحصائية المرور أن 294 حادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال أكتوبر الماضي، خلّفت سبع وفيات، و174 إصابة، منها أربع إصابات بجروح خطيرة، و71 بجروح طفيفة، فيما أصيب 99 مواطن بجروح طفيفة في تلك الحوادث.وبيّنت الإحصائية أن الحوادث المذكورة خلفت أضراراً مادية وتلفيات بـ 295 مركبة، من ضمنها 17 دراجات نارية.