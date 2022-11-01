شؤون فلسطينية

حماس تعقّب على بدء انتخابات (كنيست) الإسرائيلية

حماس تعقّب على بدء انتخابات (كنيست) الإسرائيلية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة (حماس)، عبد اللطيف القانوع، اليوم الثلاثاء، إن "توجه المجتمع الصهيوني ومستوطنيه لانتخابات (كنيست) اليوم لن يضفي على دولة الكيان  أي شرعية أو يغير من طبيعة الصراع معها وستبقى احتلال جاثم على أرضنا ومغتصب لحقوقنا وزوالها حتمي".

وتابع خلال تصريح له: "ننظر لمختلف الأحزاب  الصهيونية المتنافسة في دولة الكيان أنها أحد مكونات الاحتلال الصهيوني لأرضنا وقائمة على عداء شعبنا وانتهاك حرمة الأقصى واقتحامه ولا نعول على نتائج انتخاباتها".

وأكمل: "سيواصل شعبنا الفلسطيني حقه المشروع في المقاومة  دفاعاً عن أرضه ومقدساته ولن يلتفت للانتخابات أو مخرجاتها مهما كانت نتائجها".

وشدّد على أن "أي حكومة نتاج هذه الانتخابات لن تضعف من ثورة شعبنا المتصاعدة ضد الاحتلال الصهيوني في الضفة وموقفنا منها هو استمرار المقاومة حتى دحر عن كل أراضينا".

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