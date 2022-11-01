حماس تعقّب على بدء انتخابات (كنيست) الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة (حماس)، عبد اللطيف القانوع، اليوم الثلاثاء، إن "توجه المجتمع الصهيوني ومستوطنيه لانتخابات (كنيست) اليوم لن يضفي على دولة الكيان أي شرعية أو يغير من طبيعة الصراع معها وستبقى احتلال جاثم على أرضنا ومغتصب لحقوقنا وزوالها حتمي".وتابع خلال تصريح له: "ننظر لمختلف الأحزاب الصهيونية المتنافسة في دولة الكيان أنها أحد مكونات الاحتلال الصهيوني لأرضنا وقائمة على عداء شعبنا وانتهاك حرمة الأقصى واقتحامه ولا نعول على نتائج انتخاباتها".وأكمل: "سيواصل شعبنا الفلسطيني حقه المشروع في المقاومة دفاعاً عن أرضه ومقدساته ولن يلتفت للانتخابات أو مخرجاتها مهما كانت نتائجها".وشدّد على أن "أي حكومة نتاج هذه الانتخابات لن تضعف من ثورة شعبنا المتصاعدة ضد الاحتلال الصهيوني في الضفة وموقفنا منها هو استمرار المقاومة حتى دحر عن كل أراضينا".