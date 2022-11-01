شؤون فلسطينية

بمشاركة الرئيس عباس.. انطلاق أعمال القمة العربية الـ 31 بالجزائر

بمشاركة الرئيس عباس.. انطلاق أعمال القمة العربية الـ 31 بالجزائر
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تنطلق اليوم الثلاثاء، في الجزائر أعمال القمة العربية بنسختها الحادية والثلاثين بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان الرئيس وصل أمس للمشاركة في أعمال القمة العربية بنسختها الحادية والثلاثين، وجرى له استقبال رسمي لدى وصوله إلى أرض المطار، وكان في مقدمة مستقبليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وعدد من كبار المسؤولين الجزائريين.

ويرافق الرئيس عباس: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقاضي القضاة، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، وسفير فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، وسفير فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة..

وتأتي القمة العربية في الجزائر بعد توقف نحو ثلاث سنوات حيث كان مقررا عقدها في آذار/ مارس 2020، إلا أنه تم تأجيلها نظرا لجائحة "كورونا"، وهي الرابعة التي تستضيفها الجزائر، وكانت أول قمة استضافتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 1973، فيما كانت الأخيرة عام 2005.

وعقدت آخر قمة عربية اعتيادية في تونس عام 2019 وهي القمة العربية الدورية الثلاثون والتي ترأسها الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

أخبار ذات صلة

حماس تعقّب على بدء انتخابات (كنيست) الإسرائيلية

حماس تعقّب على بدء انتخابات (كنيست) الإسرائيلية

بحرية الاحتلال تعتقل أربعة صيادين قبالة شواطئ غزة

بحرية الاحتلال تعتقل أربعة صيادين قبالة شواطئ غزة

توقعات بسقوط أمطار متفرقة.. طالع حالة الطقس حتى يوم الجمعة

توقعات بسقوط أمطار متفرقة.. طالع حالة الطقس حتى يوم الجمعة

كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في بداية نوفمبر؟

كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في بداية نوفمبر؟

خشية وقوع عمليات.. جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب الثلاثاء

خشية وقوع عمليات.. جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب الثلاثاء

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

سفارة فلسطين بالقاهرة: حل إشكالية الطلبة المتأخر التحاقهم بجامعة المنصورة

سفارة فلسطين بالقاهرة: حل إشكالية الطلبة المتأخر التحاقهم بجامعة المنصورة

&#34;المالية&#34; تنشر أسعار الغاز والمحروقات لشهر نوفمبر

"المالية" تنشر أسعار الغاز والمحروقات لشهر نوفمبر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

سفارة فلسطين بالقاهرة: حل إشكالية الطلبة المتأخر التحاقهم بجامعة المنصورة

سفارة فلسطين بالقاهرة: حل إشكالية الطلبة المتأخر التحاقهم بجامعة المنصورة

الخليل: وفاة طفلة جراء تعرضها لحادث دهس

الخليل: وفاة طفلة جراء تعرضها لحادث دهس

العالول يطلع وفدًا سويديًا على مستجدات الأوضاع السياسية

العالول يطلع وفدًا سويديًا على مستجدات الأوضاع السياسية

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا حول ضرورة تخلص إسرائيل من أسلحتها النووية وفلسطين ترحب

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا حول ضرورة تخلص إسرائيل من أسلحتها النووية وفلسطين ترحب

مجلس الوزراء الكويتي يحذر من عواقب التصعيد الإسرائيلي بالضفة

مجلس الوزراء الكويتي يحذر من عواقب التصعيد الإسرائيلي بالضفة

40 أسيرًا يشرعون يوم غدٍ بإضراب عن الطعام

40 أسيرًا يشرعون يوم غدٍ بإضراب عن الطعام

بيان توضيحي حول منح مصر الخاصة بالطلبة الفلسطينيين

بيان توضيحي حول منح مصر الخاصة بالطلبة الفلسطينيين

منوعات

نقيب &#34;الموسيقيين&#34; يطلق تحذير صارم لمطربي الراب

نقيب "الموسيقيين" يطلق تحذير صارم لمطربي الراب

شاهد: عمر كمال يفاجئ جمهوره بزراعة لحية جديدة

شاهد: عمر كمال يفاجئ جمهوره بزراعة لحية جديدة

وفاة فنان كوري ضمن 154 قتيلا بحادث مآسوي في سيول

وفاة فنان كوري ضمن 154 قتيلا بحادث مآسوي في سيول

شاهد: سمية الخشاب تشعل السوشيال ميديا بهذه التغريدة

شاهد: سمية الخشاب تشعل السوشيال ميديا بهذه التغريدة

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بسبب إطلالته الغريبة في دبي

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بسبب إطلالته الغريبة في دبي

شاهد: عمرو أديب يدعم هيفاء وهبي.. والأخيرة ترد بشكل غير متوقع

شاهد: عمرو أديب يدعم هيفاء وهبي.. والأخيرة ترد بشكل غير متوقع

فوز الفهد تدخل نوبة بكاء بسبب زيادة وزنها

فوز الفهد تدخل نوبة بكاء بسبب زيادة وزنها

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تلفت الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تلفت الأنظار بآخر إطلالة لها

لهذا السبب.. إلهام شاهين تكشف عن إجهاضها مرتين

لهذا السبب.. إلهام شاهين تكشف عن إجهاضها مرتين

بعد أزمة إطلالتها الأخيرة.. شاهد كيف ردت هيفاء وهبي على جمهورها

بعد أزمة إطلالتها الأخيرة.. شاهد كيف ردت هيفاء وهبي على جمهورها

عربي

بدء توافد القادة العرب لحضور القمة في الجزائر

بدء توافد القادة العرب لحضور القمة في الجزائر

شاهد: مودع لبناني يقتحم مصرفًا والقوى الأمنية تُخرجه بالقوة

شاهد: مودع لبناني يقتحم مصرفًا والقوى الأمنية تُخرجه بالقوة

(هيومين رايتس ووتش): البحرين تستخدم قوانين العزل السياسي ضد أحزاب المعارضة

(هيومين رايتس ووتش): البحرين تستخدم قوانين العزل السياسي ضد أحزاب المعارضة

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تدين بشدة الهجوم على مقر وزارة التعليم بمقديشو

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الهجوم على مقر وزارة التعليم بمقديشو