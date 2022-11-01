بمشاركة الرئيس عباس.. انطلاق أعمال القمة العربية الـ 31 بالجزائر

رام الله - دنيا الوطنتنطلق اليوم الثلاثاء، في الجزائر أعمال القمة العربية بنسختها الحادية والثلاثين بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.وكان الرئيس وصل أمس للمشاركة في أعمال القمة العربية بنسختها الحادية والثلاثين، وجرى له استقبال رسمي لدى وصوله إلى أرض المطار، وكان في مقدمة مستقبليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وعدد من كبار المسؤولين الجزائريين.ويرافق الرئيس عباس: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقاضي القضاة، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، وسفير فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، وسفير فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة..وتأتي القمة العربية في الجزائر بعد توقف نحو ثلاث سنوات حيث كان مقررا عقدها في آذار/ مارس 2020، إلا أنه تم تأجيلها نظرا لجائحة "كورونا"، وهي الرابعة التي تستضيفها الجزائر، وكانت أول قمة استضافتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 1973، فيما كانت الأخيرة عام 2005.وعقدت آخر قمة عربية اعتيادية في تونس عام 2019 وهي القمة العربية الدورية الثلاثون والتي ترأسها الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.