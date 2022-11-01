دولي

الخامسة في أربع سنوات.. انطلاق عملية التصويت في انتخابات (كنيست) الإسرائيلي

الخامسة في أربع سنوات.. انطلاق عملية التصويت في انتخابات (كنيست) الإسرائيلي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت صباح اليوم، الثلاثاء، انتخابات (كنيست) الـ25، حيث فتحت صناديق الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحًا أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

ووفقًا لما أفادته هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن صناديق الاقتراع ستغلق عند الساعة العاشرة مساء، إذ يحق إلى نحو 6.79 مليون صاحب حق اقتراع التوجه إلى صناديق الاقتراع، علما أن هذه الانتخابات الخامسة التي تجري في غضون 3 سنوات ونصف السنة، حيث تتنافس في هذه الانتخابات 40 قائمة انتخابية، على 120 مقعدا برلمانيا.

ومن بين القوائم التي تنافس في الانتخابات، هناك 13 قائمة فقط ممثلة بالـ(كنيست) الحالي منها ثلاث قوائم عربية هي التجمع الوطني الديموقراطي، وقائمة تحالف الجبهة والتغيير والقائمة الموحدة، وقد حددت نسبة الحسم بـ3.25 % من مجمل الأصوات العامة، وتقدر بحسب انتخابات العام الماضي بـ150 ألف صوت.

ويشارك 11 حزبا إسرائيليا في انتخابات (كنيست) وهي: ("الليكود، العمل، "يش عتيد"، "الصهيونية الدينية"، "يهدوت هتوراة"، "عوتسما يهوديت"، "ميرتس"، "إسرائيل بيتنا"، "البيت اليهودي"، "شاس"، "أزرق أبيض".)

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات الإسرائيلية 6,788,804 ناخب، منهم 17% من فلسطينيي 48 أصحاب حق الاقتراع، ما يعني أكثر من مليون مصوت، فيما تتنافس 40 قائمة على 120 مقعدًا في الـ(كنيست).

وجاءت الانتخابات الخامسة بعد تفكك (حكومة التغيير)، برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد، وهي الحكومة التي جمعت ثمانية أحزاب متباينة تمكنت من الإطاحة برئيس الحكومة الأسبق بنيامين نتنياهو، الذي يتطلع من خلال هذه الانتخابات للعودة إلى السلطة.

ويسعى رئيس حكومة تصريف الأعمال لبيد إلى البقاء على كرسي رئاسة الوزراء، لكن استطلاعات الرأي تظهر إمكانية بقاء التعادل بين معسكر نتنياهو والمعسكر المناوئ بقيادة لبيد، مع سيناريو تشكيل حكومة ضيقة برئاسة نتنياهو تعتمد على 61 من أعضاء (كنيست) من (الليكود) والأحزاب الحريدية، وتحالف (الصهيونية الدينية)، برئاسة بتسليئل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

وتتزامن انتخابات الكنيست مع التوتر الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتصاعد حدة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وسط تحذيرات محللين إسرائيليين من مخاوف اندلاع انتفاضة ثالثة.

ويذكر أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عملت على تعزيز إجراءاتها الأمنية في يوم الانتخابات، ونشرت أكثر من 18 ألف شرطي إسرائيلي في ظل مخاوف أمنية بعد ورود مئة إنذار باحتمالية وقوع عمليات.

أخبار ذات صلة

أوكرانيا: سنقطع علاقاتنا مع إيران بسبب دعمها لروسيا

أوكرانيا: سنقطع علاقاتنا مع إيران بسبب دعمها لروسيا

الهند تدعم (أونروا) بمبلغ 2.5 مليون دولار

الهند تدعم (أونروا) بمبلغ 2.5 مليون دولار

بالصور.. الرئيس الإسرائيلي يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد

بالصور.. الرئيس الإسرائيلي يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد

روسيا تتهم أوكرانيا بإفشالها &#34;صفقة الغذاء&#34;

روسيا تتهم أوكرانيا بإفشالها "صفقة الغذاء"

بعد تردد روسيا.. تركيا تكشف موقفها إزاء اتفاق تصدير الحبوب

بعد تردد روسيا.. تركيا تكشف موقفها إزاء اتفاق تصدير الحبوب

بعد تعرضها لهجمات روسية.. أضرار بالغة في العاصمة كييف

بعد تعرضها لهجمات روسية.. أضرار بالغة في العاصمة كييف

شاهد: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر معلق بالهند إلى 130 قتيلاً

شاهد: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر معلق بالهند إلى 130 قتيلاً

دا سيلفا يعود لرئاسة البرازيل بعد فوزه في جولة الإعادة على بولسونارو

دا سيلفا يعود لرئاسة البرازيل بعد فوزه في جولة الإعادة على بولسونارو

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين بالقاهرة: حل إشكالية الطلبة المتأخر التحاقهم بجامعة المنصورة

سفارة فلسطين بالقاهرة: حل إشكالية الطلبة المتأخر التحاقهم بجامعة المنصورة

الخليل: وفاة طفلة جراء تعرضها لحادث دهس

الخليل: وفاة طفلة جراء تعرضها لحادث دهس

العالول يطلع وفدًا سويديًا على مستجدات الأوضاع السياسية

العالول يطلع وفدًا سويديًا على مستجدات الأوضاع السياسية

مجلس الوزراء الكويتي يحذر من عواقب التصعيد الإسرائيلي بالضفة

مجلس الوزراء الكويتي يحذر من عواقب التصعيد الإسرائيلي بالضفة

40 أسيرًا يشرعون يوم غدٍ بإضراب عن الطعام

40 أسيرًا يشرعون يوم غدٍ بإضراب عن الطعام

بيان توضيحي حول منح مصر الخاصة بالطلبة الفلسطينيين

بيان توضيحي حول منح مصر الخاصة بالطلبة الفلسطينيين

&#34;تضامن&#34; تشارك في فعاليات مؤتمر القدس في إيطاليا

"تضامن" تشارك في فعاليات مؤتمر القدس في إيطاليا

نقابة المهندسين تواصل استعداداتها لعقد المؤتمر الدولي الرابع

نقابة المهندسين تواصل استعداداتها لعقد المؤتمر الدولي الرابع

منوعات

فوز الفهد تدخل نوبة بكاء بسبب زيادة وزنها

فوز الفهد تدخل نوبة بكاء بسبب زيادة وزنها

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تلفت الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تلفت الأنظار بآخر إطلالة لها

لهذا السبب.. إلهام شاهين تكشف عن إجهاضها مرتين

لهذا السبب.. إلهام شاهين تكشف عن إجهاضها مرتين

بعد أزمة إطلالتها الأخيرة.. شاهد كيف ردت هيفاء وهبي على جمهورها

بعد أزمة إطلالتها الأخيرة.. شاهد كيف ردت هيفاء وهبي على جمهورها

شاهد: كيف دعمت فيفي عبده هيفاء وهبي بعد ظهورها الصادم الأخير

شاهد: كيف دعمت فيفي عبده هيفاء وهبي بعد ظهورها الصادم الأخير

شاهد ماذا فعلت أنغام لعائلة شيرين عبدالوهاب عقب أزمتها الأخيرة

شاهد ماذا فعلت أنغام لعائلة شيرين عبدالوهاب عقب أزمتها الأخيرة

لهذا السبب.. نقابة الموسيقيين تغرم مروان بابلو وعفروتو

لهذا السبب.. نقابة الموسيقيين تغرم مروان بابلو وعفروتو

وصال تعلن تفاصيل لقائها بمحمد الترك في منزل دنيا بطمة

وصال تعلن تفاصيل لقائها بمحمد الترك في منزل دنيا بطمة

شاهد ماذا قالت ميار الببلاوي عن أجرأ مشهد تمثيلي لها

شاهد ماذا قالت ميار الببلاوي عن أجرأ مشهد تمثيلي لها

شاهد: مي العيدان تهاجم دنيا بطمة ومحمد الترك وتتشمت بهم

شاهد: مي العيدان تهاجم دنيا بطمة ومحمد الترك وتتشمت بهم

عربي

بدء توافد القادة العرب لحضور القمة في الجزائر

بدء توافد القادة العرب لحضور القمة في الجزائر

شاهد: مودع لبناني يقتحم مصرفًا والقوى الأمنية تُخرجه بالقوة

شاهد: مودع لبناني يقتحم مصرفًا والقوى الأمنية تُخرجه بالقوة

(هيومين رايتس ووتش): البحرين تستخدم قوانين العزل السياسي ضد أحزاب المعارضة

(هيومين رايتس ووتش): البحرين تستخدم قوانين العزل السياسي ضد أحزاب المعارضة

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تدين بشدة الهجوم على مقر وزارة التعليم بمقديشو

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الهجوم على مقر وزارة التعليم بمقديشو