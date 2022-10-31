شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين بالقاهرة: حل إشكالية الطلبة المتأخر التحاقهم بجامعة المنصورة

سفارة فلسطين بالقاهرة: حل إشكالية الطلبة المتأخر التحاقهم بجامعة المنصورة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، بانتهاء إشكالية الطلبة المتأخر التحاقهم بجامعة المنصورة وقبول تنفيذ إفادتهم الصادرة عن الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين.

ودعت السفارة في بيان لها مساء يوم الاثنين، الطلبة الفلسطينيين المتقدمين بأوراقهم للالتحاق بجامعة المنصورة والمتأخر تنفيذ إفادات قبولهم النهائية، إلى مراجعة شؤون الطلبة في مختلف كلياتهم التابعة لجامعة المنصورة وقوفا على استكمال ملفاتهم الإدارية بالجامعة لمباشرة الدراسة في العام الدراسي الجديد 2022/2023.

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