شؤون فلسطينية

الاحتلال يرفض مجددًا الالتماس للإفراج المبكر عن الأسير "أبو حميد"

الاحتلال يرفض مجددًا الالتماس للإفراج المبكر عن الأسير "أبو حميد"
ناصر أبو حميد
رام الله - دنيا الوطن
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الالتماس الذي تقدم به محامي الأسير ناصر أبو حميد المُصاب بالسرطان، وذلك دون عقد جلسة.

وبحسب نادي الأسير، فإن هذه المرة الثالثة التي تقرر به محاكم الاحتلال رفض طلب الإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد والذي يواجه وضعًا صحيًا حرجًا جدًا في سجن "الرملة".

وأوضح أنّ هذا القرار المتوقع، يعني أنّ جميع المحاولات القانونية في قضية الأسير أبو حميد قد استنفدت وجزء مما خرج فيها قرارها أن ناصر إذا خرج من السّجن يمكن أن يحرك آخرين وهو على سرير المرض للقيام بأعمال "فدائية".

أخبار ذات صلة

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

سفارة فلسطين بالقاهرة: حل إشكالية الطلبة المتأخر التحاقهم بجامعة المنصورة

سفارة فلسطين بالقاهرة: حل إشكالية الطلبة المتأخر التحاقهم بجامعة المنصورة

&#34;المالية&#34; تنشر أسعار الغاز والمحروقات لشهر نوفمبر

"المالية" تنشر أسعار الغاز والمحروقات لشهر نوفمبر

أبو ردينة: قمة الجزائر تحمل رسالة واضحة للجميع

أبو ردينة: قمة الجزائر تحمل رسالة واضحة للجميع

الخليل: وفاة طفلة جراء تعرضها لحادث دهس

الخليل: وفاة طفلة جراء تعرضها لحادث دهس

العالول يطلع وفدًا سويديًا على مستجدات الأوضاع السياسية

العالول يطلع وفدًا سويديًا على مستجدات الأوضاع السياسية

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا حول ضرورة تخلص إسرائيل من أسلحتها النووية وفلسطين ترحب

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا حول ضرورة تخلص إسرائيل من أسلحتها النووية وفلسطين ترحب

مجلس الوزراء الكويتي يحذر من عواقب التصعيد الإسرائيلي بالضفة

مجلس الوزراء الكويتي يحذر من عواقب التصعيد الإسرائيلي بالضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العالول يطلع وفدًا سويديًا على مستجدات الأوضاع السياسية

العالول يطلع وفدًا سويديًا على مستجدات الأوضاع السياسية

مجلس الوزراء الكويتي يحذر من عواقب التصعيد الإسرائيلي بالضفة

مجلس الوزراء الكويتي يحذر من عواقب التصعيد الإسرائيلي بالضفة

40 أسيرًا يشرعون يوم غدٍ بإضراب عن الطعام

40 أسيرًا يشرعون يوم غدٍ بإضراب عن الطعام

بيان توضيحي حول منح مصر الخاصة بالطلبة الفلسطينيين

بيان توضيحي حول منح مصر الخاصة بالطلبة الفلسطينيين

&#34;تضامن&#34; تشارك في فعاليات مؤتمر القدس في إيطاليا

"تضامن" تشارك في فعاليات مؤتمر القدس في إيطاليا

نقابة المهندسين تواصل استعداداتها لعقد المؤتمر الدولي الرابع

نقابة المهندسين تواصل استعداداتها لعقد المؤتمر الدولي الرابع

الرئيس الجزائري: القضية الفلسطينية هي &#34;أم القضايا&#34;

الرئيس الجزائري: القضية الفلسطينية هي "أم القضايا"

لجنة القدس بالمجلس الوطني تلتئم لمناقشة أوضاع القدس

لجنة القدس بالمجلس الوطني تلتئم لمناقشة أوضاع القدس

منوعات

شاهد: كيف دعمت فيفي عبده هيفاء وهبي بعد ظهورها الصادم الأخير

شاهد: كيف دعمت فيفي عبده هيفاء وهبي بعد ظهورها الصادم الأخير

شاهد ماذا فعلت أنغام لعائلة شيرين عبدالوهاب عقب أزمتها الأخيرة

شاهد ماذا فعلت أنغام لعائلة شيرين عبدالوهاب عقب أزمتها الأخيرة

لهذا السبب.. نقابة الموسيقيين تغرم مروان بابلو وعفروتو

لهذا السبب.. نقابة الموسيقيين تغرم مروان بابلو وعفروتو

وصال تعلن تفاصيل لقائها بمحمد الترك في منزل دنيا بطمة

وصال تعلن تفاصيل لقائها بمحمد الترك في منزل دنيا بطمة

شاهد ماذا قالت ميار الببلاوي عن أجرأ مشهد تمثيلي لها

شاهد ماذا قالت ميار الببلاوي عن أجرأ مشهد تمثيلي لها

شاهد: مي العيدان تهاجم دنيا بطمة ومحمد الترك وتتشمت بهم

شاهد: مي العيدان تهاجم دنيا بطمة ومحمد الترك وتتشمت بهم

عبير سندر تفجر مفاجأة لمتابعيها وطفلها يصدمها بما فعله

عبير سندر تفجر مفاجأة لمتابعيها وطفلها يصدمها بما فعله

بعد هاشتاق &#34;شيرين الله يرحمها&#34;.. محامي الفنانة يكشف أخيرًا حقيقة وفاتها

بعد هاشتاق "شيرين الله يرحمها".. محامي الفنانة يكشف أخيرًا حقيقة وفاتها

بعد انفصاله عن دنيا بطمة.. محمد الترك يصدم الجمهور بما فعله مع أطفاله

بعد انفصاله عن دنيا بطمة.. محمد الترك يصدم الجمهور بما فعله مع أطفاله

بعد شائعات إصابتهم بالزهايمر.. تعرف على الفنانين الذين أصيبوا فعليًا بهذا المرض

بعد شائعات إصابتهم بالزهايمر.. تعرف على الفنانين الذين أصيبوا فعليًا بهذا المرض

عربي

بدء توافد القادة العرب لحضور القمة في الجزائر

بدء توافد القادة العرب لحضور القمة في الجزائر

شاهد: مودع لبناني يقتحم مصرفًا والقوى الأمنية تُخرجه بالقوة

شاهد: مودع لبناني يقتحم مصرفًا والقوى الأمنية تُخرجه بالقوة

(هيومين رايتس ووتش): البحرين تستخدم قوانين العزل السياسي ضد أحزاب المعارضة

(هيومين رايتس ووتش): البحرين تستخدم قوانين العزل السياسي ضد أحزاب المعارضة

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تدين بشدة الهجوم على مقر وزارة التعليم بمقديشو

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الهجوم على مقر وزارة التعليم بمقديشو