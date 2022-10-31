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شؤون فلسطينية

أبو ردينة: قمة الجزائر تحمل رسالة واضحة للجميع

أبو ردينة: قمة الجزائر تحمل رسالة واضحة للجميع
نبيل أبو ردينة
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قبيل استقباله الرئيس محمود عباس للمشاركة في أعمال القمة العربية، التي قال فيها إن "قمة الجزائر هي قمة فلسطين"، تؤكد موقف الجزائر الثابت والمبدئي الداعم لفلسطين وقضيتها العادلة.

وأضاف أبو ردينة، أن تصريحات الرئيس تبون، ليست غريبة على الجزائر، التي وقفت وتقف دوما إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في الدفاع عن حقوقه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وقدمت  كافة أشكال الدعم على الصعد كافة.

وأكد أن قمة الجزائر "قمة فلسطين والوحدة العربية" ستبعث رسالة واضحة للعالم بأن فلسطين وقضيتها هي القضية المركزية للأمة العربية، التي تقف دوما إلى جانب الحق الفلسطيني ودعمه بكل السبل، مؤكدا أن هذه القمة تمثل رسالة دعم قوية للشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه ومقدساته.

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