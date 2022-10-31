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أوكرانيا: سنقطع علاقاتنا مع إيران بسبب دعمها لروسيا

أوكرانيا: سنقطع علاقاتنا مع إيران بسبب دعمها لروسيا
وزير خارجية أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
صرح وزير خارجية أوكرانيا ​ دميترو كوليبا، مساء يوم الإثنين، بوجود أدلة لديهم بأن المسيرات التي تستخدمها روسيا إيرانية الصنع.

وقال كوليبا في تصريحات لقناة (العربية): "نريد ضمان عدم تزويد إيران لروسيا بالمسيرات"، مضيفًا: "سننهي العلاقات الدبلوماسية بالكامل مع إيران بسبب دعمها روسيا".

وتابع: "إيران ترتكب خطأ كبيرا بتعاونها عسكريا مع روسيا في الحرب".

وأكمل كوليبا أن "الصواريخ الروسية والمسيرات الإيرانية استهدفت البنى التحتية"، مشددًا على روسيا إظهار استعدادها لمفاوضات السلام عبر الانسحاب من أراضينا.

وطالب روسيا بوقف لعبة تجويع الشعوب بانسحابها من اتفاق الحبوب، متابعًا: "لا يمكن تقديم ضمانات أمنية لروسيا وهي تشن حربا ضدنا"

وحول موقف السعودية إزء الحرب الروسية الأوكرانية، شدد كوليبا أن السعودية لعبت دورا مهما في تبادل الأسرى والمساعدات الإنسانية.

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