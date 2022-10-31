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الخليل: وفاة طفلة جراء تعرضها لحادث دهس

الخليل: وفاة طفلة جراء تعرضها لحادث دهس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توفيت، اليوم الإثنين، طفلة تبلغ من العمر عامين متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها مساء أمس نتيجة تعرضها لحادث دهس في مخيم الفوار جنوب الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن الطفلة فرح أبو عجمية قد تعرضت للدعس داخل مخيم الفوار جنوب الخليل، الأمر الذي تسبب بإصابتها بجروح بالغة الخطورة نقلت على إثرها إلى مستشفى الأهلي بمدينة الخليل لتلقي العلاج، إلا أنها  فارقت الحياة متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها.

وأضافت الشرطة، إنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

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