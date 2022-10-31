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دولي

القدس: "الشرطة" تنفذ مسحًا هندسيًا لحوش العطعوط بحثًا عن مخلفات الاحتلال

القدس: "الشرطة" تنفذ مسحًا هندسيًا لحوش العطعوط بحثًا عن مخلفات الاحتلال
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أجرت وحدة هندسة المتفجرات بشرطة محافظة نابلس، اليوم الإثنين، مسحا هندسيا لمنطقة "حوش العطعوط" في البلدة القديمة، بحثا عن مخلفات الاحتلال الإسرائيلي الذي اقتحم المنطقة قبل أيام.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، إن فريقاً من وحدة هندسة المتفجرات ووحدة الكلاب البوليسية في شرطة محافظة نابلس، وبإسناد من قوة من مديرية الشرطة والشرطة الخاصة، وقوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية والدفاع المدني، وبالشراكة مع بلدية نابلس وإطفائيتها وشركة كهرباء الشمال نفذت مسحا كاملا لحوش العطعوط بحثا عن أي مخلفات أو أجسام مشبوهة.

وناشدت المواطنين عدم العبث بأي أجسام مشبوهة، وعدم الدخول لأماكن تواجدت بها قوات الاحتلال قبل أن يتم التعامل معها من قبل الجهات المختصة.

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