مجلس الوزراء الكويتي يحذر من عواقب التصعيد الإسرائيلي بالضفة

رام الله - دنيا الوطنحذّر مجلس الوزراء الكويتي، من عواقب التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير، الذي تتحمل تبعاته سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.وأدان مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الإثنين، في قصر السيف برئاسة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الاقتحامات المستمرة والاعتداءات الوحشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على المدن الفلسطينية ومنها مدينتا نابلس ورام الله، والتي أدت إلى استشهاد وجرح العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني.ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والسعي لبذل الجهود لإحياء عملية السلام بما يؤدي إلى الوصول للحل العادل والشامل الذي يحقق للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.