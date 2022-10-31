بيان توضيحي حول منح مصر الخاصة بالطلبة الفلسطينيين





وأوضحت جامعة الأزهر بعد الجهود الحثيثة المبذولة من كافة الأطراف إلى قبول طلبات التقديم لدى جامعة الأزهر وإعادة فتح التنسيق للطلبة المتأخرين ولكن دون الالتحاق بالكليات الكبرى"الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة" وبالرغم من ذلك استمرت السفارة بالتواصل مع الأزهر الشريف لقبول الطلبة المتخلفين عن التسجيل وفق رغباتهم لدى الكلية التي يرغبون بها وكان الرد حينها أن الكليات الكبرى كانت قد استنفذت مقاعدها الدراسية وليس هناك متسع لمزيد من الطلبات.



وأوضحت أنها استمرت في اتصالاتها رفيعة المستوى مجددا وقامت بترتيب موعد لممثل عن الطلبة المتخلفة طلباتهم عن باقى مرشحي دولة فلسطين ليلتقي برئيس جامعة الأزهر بالنيابة عنهم وشرح موقفهم عن قرب وما تكبدوه، واستمع حينها ممثل الطلبة المتخلفة طلباتهم لرأي الجامعة بشكل مباشر، وإلى المحاولات الحثيثة التي بذلت من قبل كافة الأطراف في محاولة لامكانية استثنائهم والحفاظ على عامهم الجامعي ودراستهم بجامعة الأزهر للتمتع بمنح المقاعد الدراسية التي منحت بشكل استثنائي لهم،.





وتابعت: "قد أدت كافة الجهود المبذولة إلى وضوح الرؤية لدى كافة الطلبة المتخلفين عن التسجيل إلى قرار الأغلبية منهم بتغيير تخصصاتهم ورغباتهم الجامعية في سبيل التمتع بالمنحة الدراسية للدراسة بجامعة الأزهر بينما أصر خمسة طلاب فقط منهم على كلية الطب وهم يعلمون جيدا ما بذل من جهود كبيرة في محاولة لتحقيق رغباتهم والتى لم تكلل بالنجاح وفقا لنفاد المقاعد الدراسية وفق الوقت الذي أعلن عبر بوابة الجامعة في حينها".



وأشارت السفارة إلى أنها قامت بتقديم كشف المنح إلى الأزهر الشريف كما تلقته من المصدر الرسمي دون أي تغيير أو تدخل، مطالبة أبناءنا الطلبة وذويهم التواصل المباشر مع السفارة والاستماع إلى حقيقة مجريات الأمور من مصادرها الرسمية، مؤكدة استمرار كافة الجهود لتيسير العملية التعليمية للطلبة الفلسطينيين، مقدمة الشكر الجزيل لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، ومؤسسة الأزهر الشريف، وديوان قاضي القضاة لكافة مساعي تذليل العقبات أمام الطلبة الفلسطينيين الدارسين في جامعة الأزهر.



ونوهت إلى أن هذه الخطوة هي شأن عمادة جامعة الأزهر فقط وليس بإمكان أي جهة كانت استبدال أية طلبات مقدمة طالما استوفى كل المطلوب في التوقيت المحدد، ولاحقا صدرت تنسيقات الكليات وكان في المحصلة أنه تم قبول ما لا يقل عن 48 مقعدًا لمنح الطب للطلبة الفلسطينيين وفق عدد المقاعد المتاحة لمنح دولة فلسطين.ولفتت السفارة إلى أنه وبعد انتهاء فترة السماح بالتسجيل الموضحة مسبقا، تسلمت السفارة التماسات من 20 طالبًا تخلفوا عن التسجيل في الوقت السابق الموضح أعلاه، ولم تتوان السفارة عن بذل المحاولات من أجل الالتماس والطلب من جامعة الأزهر قبول طلباتهم بشكل استثنائي في حال لم يخلّ الأمر بالمقاعد المتبقية للمنح وبالفعل تواصلت السفارة مع رئيس جامعة الأزهر الذي قام مشكورا بقبول استثناء الطلبات المتخلفة واستلامها لدراسة الأمر لدي عمادة الجامعة واحالة الأمر من قبلهم للأقسام المختصة للبت في أمر الطلبة المتخلفين عن التسجيل بطلباتهم.