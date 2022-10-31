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شؤون فلسطينية

"تضامن" تشارك في فعاليات مؤتمر القدس في إيطاليا

"تضامن" تشارك في فعاليات مؤتمر القدس في إيطاليا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شاركت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى "تضامن" في مؤتمر القدس الأوروبي الأول الذي انعقد في مدينة ميلانو الإيطالية أمس السبت.

وخلال المؤتمر عرضت المؤسسة معرض صور عن الأسيرة المقدسية المُصابة إسراء جعابيص، إضافة لمعرض صور عن الأطفال الأسرى بعنوان "ضحية أمام عدالتكم.

وخلال المؤتمر التقى ممثل المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى "تضامن" في أوروبا أحمد أبو النصر بمجموعة من النخب والشخصيات والمشاركين وأمدهم بمواد إعلامية وتوثيقية عن قضية الأسرى.

وقال أبو النصر خلال حديثه لوسائل الإعلام عن المؤتمر "شاركنا في هذا المؤتمر المقدسي الأول في أوروبا لنوصل رسالة الأسرى للمشاركين، ونود أن نشكر إدارة الملتقى الذين أتاحوا لنا هذه الفرصة".

كما وشاركت هنادي سرحان في المؤتمر بالتنسيق مع تضامن، وتحدثت عن تجربتها كأم لطفل معتقل لدى الاحتلال وألقت الضوء على معاناة الأسيرات والأطفال.

وخلال المؤتمر تم تكريم "تضامن" من قبل إدارة المؤتمر على جهدها و دورها في الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين.

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