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شؤون فلسطينية

نقابة المهندسين تواصل استعداداتها لعقد المؤتمر الدولي الرابع

نقابة المهندسين تواصل استعداداتها لعقد المؤتمر الدولي الرابع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تواصل نقابة المهندسين – مركز القدس استعداداتها لعقد المؤتمر الدولي الرابع للعمل الهندسي الاستشاري في فلسطين والذي تنظمه هيئة المكاتب والشركات الهندسية ويعقد تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس في حرم جامعة بوليتكنيك فلسطين / الخليل خلال الفترة 9-10/11/2022.

وتعمل لجان المؤتمر التحضيرية والعلمية والإعلامية بشكل متواصل ومكثف تحضيراً للأعمال اللوجستية والتنظيمية استعدادا لعقد المؤتمر وإخراجه بصورة مثالية.

وسيتزامن مع المؤتمر معرض العمل الاستشاري الهندسي الذي يضم معرض الصناعات الإنشائية وزاوية للعمل الهندسي "المعرض المعماري"، ومعرض مشاريع التخرج للمهندسين الشباب الذي سيمكن خريجي كليات الهندسة من عرض مشاريعهم ضمن زاوية مشاريع التخرج.

وتضم جلسات المؤتمر أكثر من 25 ورقة عمل تغطي مختلف محاور المؤتمر الهندسية التالية:

• السلامة العامة والأبعاد البيئية والاجتماعية في المشاريع الهندسية

• دور العمل الهندسي الاستشاري في تأهيل وتطوير البنية التحتية وإعادة الإعمار

• الأبنية الخضراء والمدن الذكية

• واقع العمل الهندسي الاستشاري والتنفيذي في فلسطين

• المشاكل والأخطاء في المشاريع الهندسية

• تجارب فلسطينية

• التعليم الهندسي والتقنيات الحديثة في العمل الهندسي الاستشاري

• الخلافات والمنازعات

وسيتم تقديم محاور المؤتمر من قبل باحثين محليين وأخرين من الأردن، كما سيستضيف المؤتمر متحدثين رئيسين من الأردن والسعودية ليقدمها محاضرات عن تصدير العمل الهندسي الاستشاري من فلسطين وعن التحكيم وحل المنازعات.

يذكر أن المؤتمر يعقد برعاية رئيسية من جامعة بوليتكنك فلسطين، ورعاية ماسية من مصرف الصفا، ورعاية ذهبية من مجموعة دنون الاستثمارية، ورعاية فضية من ايتونغ للصناعات الإنشائية، ورعاية إعلامية من تلفزيون فلسطين وجريدة الحياة وإذاعة صوت فلسطين ووكالة وفا وشبكة أجيال الإذاعية، بالإضافة إلى رعاية وثيقة التأمين من شركة فلسطين للتامين، ورعاية تكنولوجية من بالتل.

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