لجنة القدس بالمجلس الوطني تلتئم لمناقشة أوضاع القدس

رام الله - دنيا الوطنترأس عباس زكي رئيس لجنة القدس بالمجلس الوطني اجتماعاً لأعضاء لجنة القدس لمناقشة الوضع السياسي وتطورات الأوضاع في مدينة القدس ومناقشة نتائج أعمال اللجنة المكلفة بإعداد الخطة.وأشار زكي خلال حديثه حول مدينة القدس أن خطاب الأحزاب الاسرائيلية في الانتخابات المقررة غداً الثلاثاء، لا يبدو أقل عنصرية فيما يتعلق بالقدس والمقدسيين من سابقاتها، حيث تزداد وعود المرشحين بتهويد القدس والاقصى ويتسابقون في دعم الجماعات الاستيطانية.وأكد أن هذا الاجتماع يأتي في ظل نهوض فلسطيني شعبي رائع وفي ظل تفهم دولي للجرائم التي يقوم بها حكومة الابارتهايد الإسرائيلية، وحيث يعقد في الجزائر قمة فلسطين العربية وكذا على أبواب لم الشمل العربي الحاضنة لفلسطين وشعبها المناضل.