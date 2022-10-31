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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يصل الجزائر للمشاركة بأعمال القمة العربية

الرئيس عباس يصل الجزائر للمشاركة بأعمال القمة العربية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وصل الرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الجزائرية، للمشاركة في أعمال القمة العربية بنسختها الحادية والثلاثين، والتي تنطلق يوم غد الثلاثاء الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وجرى استقبال رسمي للرئيس عباس لدى وصوله إلى أرض المطار، وكان في مقدمة مستقبليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وعدد من كبار المسؤولين الجزائرين.

واستعرض الرئيسان عباس وتبون، حرس الشرف الذين اصطف لتحيتهما، وعُزف النشيدان الوطنيان الفلسطيني والجزائري.

ويرافق الرئيس: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقاضي القضاة، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، وسفير فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة.

وتأتي القمة العربية في الجزائر بعد توقف نحو ثلاث سنوات حيث كان مقررا عقدها في آذار/ مارس 2020، إلا أنه تم تأجيلها نظرا لجائحة "كورونا"، وهي الرابعة التي تستضيفها الجزائر، وكانت أول قمة استضافتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 1973، فيما كانت الأخيرة عام 2005.

وعقدت آخر قمة عربية اعتيادية في تونس عام 2019 وهي القمة العربية الدورية الثلاثون والتي ترأسها الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

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