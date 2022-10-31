عضو (كنيست) يدعو لاعتقال الرئيس عباس



وزاد كاتس: "الخطوة الأولى أن نبعث برسالة واضحة من خلال اعتقال أبو مازن في المقاطعة مثلما فعل شارون مع عرفات".



رام الله - دنيا الوطندعا عضو (كنيست) إسرائيل عن حزب ليكود ومرشحه لانتخابات يوم غد الثلاثاء، يسرائيل كاتس، إلى سجن الرئيس محمود عباس في مقر المقاطعة.وجاءت تصريحات كاتس إجابة على أسئلة طرحها له راديو (واي نت/ يديعوت أحرونوت)، حول الانتخابات والوضع الأمني الحالي.وقال في دعاية انتخابية ردا على سؤال حول مشاركة عناصر أمنية فلسطينية في الهجمات مؤخرا: إن "هذا لا يختلف عن عهد عرفات (الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات)".وأكمل: "قواتنا تقوم بعمل رائع عبر عمليات محددة، لكنها تحتاج أيضا إلى سياسة شاملة".