دولي

بالصور.. الرئيس الإسرائيلي يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد

بالصور.. الرئيس الإسرائيلي يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد
صورة من تسلم اعتماد سفراء جدد
رام الله - دنيا الوطن
تسلم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الاثنين، أوراق اعتماد سفراء جدد لمولدوفا وغانا وزيمبابوي ونيوزيلندا ومنغوليا، ولأول مرة بالاو، في سلسلة من الاحتفالات الرسمية في مقر إقامته. 

وحسب قناة (i24NEWS)، فقد تم استقبال السفراء الجدد من قبل الفرقة العسكرية الإسرائيلية التي عزفت الأناشيد الوطنية لدول السفراء. 

وبعد الحفل، قدم السفراء أوراق اعتمادهم إلى هرتسوغ. واجتمع هرتسوغ مع كل سفير، وبعد ذلك وقع كل سفير في دفتر الزوار، وفق موقع (عكا للشؤون الإسرائيلية).  



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