بالصور.. الرئيس الإسرائيلي يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد





وحسب قناة (i24NEWS)، فقد تم استقبال السفراء الجدد من قبل الفرقة العسكرية الإسرائيلية التي عزفت الأناشيد الوطنية لدول السفراء.





وبعد الحفل، قدم السفراء أوراق اعتمادهم إلى هرتسوغ. واجتمع هرتسوغ مع كل سفير، وبعد ذلك وقع كل سفير في دفتر الزوار، وفق موقع (عكا للشؤون الإسرائيلية).









رام الله - دنيا الوطنتسلم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الاثنين، أوراق اعتماد سفراء جدد لمولدوفا وغانا وزيمبابوي ونيوزيلندا ومنغوليا، ولأول مرة بالاو، في سلسلة من الاحتفالات الرسمية في مقر إقامته.