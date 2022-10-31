قرار إسرائيلي بالسيطرة على 616 دونمًا لتوسيع مستوطنة في نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أمراً عسكرياً بقضي بالاستيلاء على نحو 616 دونماً من أراضي بلدات قريوت، والساوية، واللبن الشرقية جنوب نابلس.وأفادت مصادر صحفية، بأن الأمر العسكري جاء لصالح توسيع نفوذ وهيكلية مستوطنة (عيلي).يذكر أن بداية المستوطنة المذكورة كانت عدداً من البيوت فوق تلة، واليوم هي واحدة من أكبر المستوطنات في الضفة الغربية، وتتمدد على حساب أراضي الفلسطينيين، لتصل إلى مستوطنة (شيلو)؛ لتحقيق الهدف من خلال ربط المستوطنات ببعضها.