مجدلاني يلتقي المستشار الدبلوماسي لوكالة (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني اليوم الاثنين، أهمية التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف لغاية تنفيذ ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لخدمة أبناء شعبنا من اللاجئين في الوطن والشتات، لحين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم، استنادا لقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها حق العودة.وشدد خلال لقائه المستشار الدبلوماسي لوكالة (أونروا) رونالد ستينجر، في مدينة رام الله، ان المطلوب من القمة العربية دعم الشعب الفلسطيني والتمسك بمبادرة السلام العربية وتوفير شبكة الامان المالية العربية، والتأكيد على استمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتفعيل القرارات الصادرة عن اعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي أصغر عملة وطنية على فاتورة الاتصالات لدعم مدينة القدس.وناقش الطرفان مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المستمرة لتطوير عمل "الأونروا" بما يحافظ على ولايتها وخدماتها حتى انتهاء محنة اللاجئين.بدوره، أطلع ستينج، مجدلاني على تطورات العمل، والمعيقات المالية التي تواجه عمل الوكالة، وضرورة التعاون لتحقيق أهدافها وأولوياتها.