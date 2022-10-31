روسيا تتهم أوكرانيا بإفشالها "صفقة الغذاء"

رام الله - دنيا الوطنأكّد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنّ الجانب الأوكراني، من خلال تصرفاته، كان يعمل على إفشال "صفقة الغذاء".وقال بيسكوف، مجيباً على سؤال حول ما إذا كان تعليق مشاركة روسيا في "صفقة الغذاء"، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة: "في الواقع كما ترون، باتخاذ هذه الإجراءات بالتحديد، كان الجانب الأوكراني يسير في اتجاه إفشال هذه الصفقة، وتقويض هذه الأجواء من الثقة وضمان الأمن".وأضاف: "لذلك، من الضروري هنا أن ننطلق من حقيقة أن هذه هي إجراءات الجانب الأوكراني، الإجراءات المعروفة، التي حدثت مؤخراً، وأدّت إلى أنّ الصفقة باتت عملياً في خطر"، وفق قناة (الميادين).أكّد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنّ الجانب الأوكراني، من خلال تصرفاته، كان يعمل على إفشال "صفقة الغذاء".وقال بيسكوف، مجيباً على سؤال حول ما إذا كان تعليق مشاركة روسيا في "صفقة الغذاء"، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة: "في الواقع كما ترون، باتخاذ هذه الإجراءات بالتحديد، كان الجانب الأوكراني يسير في اتجاه إفشال هذه الصفقة، وتقويض هذه الأجواء من الثقة وضمان الأمن".وأضاف: "لذلك، من الضروري هنا أن ننطلق من حقيقة أن هذه هي إجراءات الجانب الأوكراني، الإجراءات المعروفة، التي حدثت مؤخراً، وأدّت إلى أنّ الصفقة باتت عملياً في خطر".