دولي

بعد تردد روسيا.. تركيا تكشف موقفها إزاء اتفاق تصدير الحبوب

بعد تردد روسيا.. تركيا تكشف موقفها إزاء اتفاق تصدير الحبوب
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، موقف بلاده بشأن اتفاق تصدير الحبوب بعدما علقت روسيا مشاركتها فيه. 

وقال أردوغان: إن "تركيا ستواصل بذل جهودها من أجل اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود على الرغم من التردد الروسي، وذلك بعد أن علقت موسكو مشاركتها في المبادرة مطلع الأسبوع".

وأضاف في كلمة ألقاها: "حتى لو تصرفت روسيا بتردد لأنها لم تحصل على نفس الفوائد، فإننا سنواصل بشكل حاسم جهودنا لخدمة الإنسانية"، وفق قناة (الميادين).

وقال الرئيس التركي، أحد رعاة الاتفاق الذي وقع في 19 تموز/ يوليو في اسطنبول: "مع أن روسيا تبدي ترددها لأنها لا تحصل على التسهيلات نفسها (مثل أوكرانيا)، نحن عازمون على مواصلة الجهود خدمة للبشرية".

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