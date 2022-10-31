بحضور الدعليس.. "الداخلية" بغزة تخرج عدداً من الدورات التدريبية العسكرية

رام الله - دنيا الوطناحتفلت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، بتخريج عددًا من الدورات التدريبية العسكرية والتي حملت أسماء شهداء الضفة الغربية فوج "الشهيدين أحمد عابد وأحمد علاونة" وذلك في مقرها الرئيسي بمجمع أنصار الحكومي.وحضر الحفل رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة عصام الدعليس، ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية والشرطية وسط تواجد ملفت من ذوي المتخرجين.وقال الدعليس خلال كلمة له: "تحت هذا العنوان المهيب يأتي حفلنا اليوم، الذي يحمل اسم أسدين هصورين من أسود الأجهزة الأمنية، وهما الشهيد أحمد عابد والشهيد أحمد علاونة اللذين أقدما على مقارعة الاحتلال بلباسهما الرسمي، وأثخنا فيه بعد ممارسة عنجهيته وهمجيته تجاه أبناء شعبنا"وأضاف: "يتحتم علينا كمؤسسات حكومية أن نبارك ونؤيد وندعم ونحمي ظهور مقاومينا البواسل".ولفت الدعليس إلى أن رئاسة متابعة العمل الحكومي اتخذت خلال العام ونصف الماضية، مجموعة من القرارات لدعم جهود الوزارة وكوادرها، إيماناً بالدور السامي لوزارة الداخلية، وتقديراً لضباطها، منوهًا إلى أن الجهود ستظل منصبة نحو دعم هذه المؤسسة العتيدة.وخاطب الخريجين قائلًا: "المسؤولية عليكم زادت، بعد أن أدّت وزارتكم مهمتها في إعدادكم وتأهيلكم بما يساعدكم في أداء مهامكم على أكمل وجه، وبصورة تليق برجل الأمن الفلسطيني".بدره، قال مصلح: " نشهد اليوم تخريج دفعة جديدة من ضباط الصف، وقادة المجموعات من منتسبي الداخلية الذين يعملون بكل جدّ واجتهاد في خدمة أبناء شعبهم، والسهر على أمنهم، وحماية أرواحهم وممتلكاتهم"وأكد أن ما يجري حالياً على امتداد ثرى الوطن هو مرحلة جديدة من مراحل نضال شعبنا، يقودها جيل فريد عابر لكل الانتماءات، يأخذ على عاتقه قيادة المرحلة في مواجهة المشروع الصهيوني، جيل يزلزل أركان الاحتلال ويقض مضجعه.وأضاف: "ليس بالغريب أن يكون من بين هؤلاء العظماء، من ينتمون للأجهزة الأمنية ليتصدروا مشهد المواجهة.وتابع وكيل وزارة الداخلية قوله: "خرج الشهيد العسكري البطل أحمد عابد الذي تخرج من جامعة الاستقلال الأمنية، ويعمل في جهاز الاستخبارات العسكرية، مع رفيق دربه الشهيد عبد الرحمن عابد لمواجهة قوات الاحتلال بالقرب من حاجز الجلمة العسكري، واشتبكا مع الاحتلال من نقطة صفر، وقتلا ضابطاً، وقدما روحهما فداء لوطنهما وشعبهما".وأكمل حديثه: "كما واشتبك الشهيد البطل أحمد علاونة، ابن جهاز الاستخبارات العسكرية، الذي روى بدمائه الطاهرة ثرى مخيم جنين في اشتباك مع قوات الاحتلال".ونوه إلى أن أقل الوفاء لهؤلاء الأبطال، أن يُطلق على هذا الفوج، فوج الشهيدين (أحمد عابد، وأحمد علاونة) تيمّناً بعظيم صنعهما، وتأكيداً على وحدة الهدف والمسار.وأكد مصلح أن وزارة الداخلية تمضي في مسيرة التدريب والتطوير على جميع المستويات، قائلًا: "ما ترونه من تقدم في أداء ضباط الداخلية بجميع مكوناتها، هو نتاج جهود عظيمة من التخطيط والتدريب والتطوير، والعمل المُضني، ليلاً ونهاراً لتحقيق الهدف الأسمى وهو بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن".ويضم حفل التخريج دورة (تأهيل ضباط نساء 39، وصف الضباط 29، وقادة المجموعات 3)، الذين اجتازوا بنجاح البرامج التدريبية العسكرية والأمنية والشرطية خلال فترة تدريبهم في ميادين مديرية التدريب.وتخلل حفل التخرج، استعراض المشاة، ومرور الخريجين _البالغ عددهم 264 خريجًا، أمام المنصة على هيئة الاستعراض العسكري بالطوابير المنظمـة كلُ حسب سريتـه المنتسب لها.وأجرى الخريجون على أرض ميدان التدريب عروض المشاة العسكرية والحركات النظامية، وعروض الإنزال بصور شهداء الضفة، بالإضافة إلى عروض عصا التنفا، والفنون القتالية، وعروض العمليات العسكرية تحاكي التعامل مع مهربي المخدرات.